برگزاری اردوی تیم ملی شمشیربازی سابر در تهران/ ۸ سابریست دعوت شدند

به گزارش ایلنا، پس از برگزاری رقابت‌های ستلایت و فینال لیگ برتر سابر در ارومیه، اردوی آماده‌سازی تیم ملی سابر مردان از تاریخ ۲۲ شهریور ۱۴۰۴ در تهران آغاز می‌شود.

این اردو تا ۳۱ شهریور ادامه خواهد داشت و شمشیربازان دعوت‌شده از استان‌های تهران، گیلان، فارس، یزد و مازندران زیر نظر کادر فنی به تمرین خواهند پرداخت.

اعضای دعوت‌شده به اردو به شرح زیر هستند:

علی پاکدامن (تهران)

محمد فتوحی (یزد)

نیما آقایی (تهران)

دانیال دانشمند (تهران)

طاها کارگرپور (گیلان)

محمدمهدی شاکر (فارس)

پارسا پورسلمانی (یزد)

احمدرضا شهمیری (مازندران)

ورود ملی‌پوشان به اردو در تاریخ ۲۲ شهریور و شروع رسمی تمرینات از ۲۳ شهریور خواهد بود.

