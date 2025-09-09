​استعفای عباس آقایی از سرمربیگری تیم امید پرسپولیس

به گزارش ایلنا، عباس آقایی که فصل گذشته موفق شده بود با تیم امید پرسپولیس به مقام نایب‌قهرمانی رقابت‌های امیدهای تهران دست یابد، پس از کسب نتایج ضعیف در هفته‌های ابتدایی فصل جاری، از سمت خود استعفا کرد.

تیم امید پرسپولیس در پنج هفته ابتدایی تنها یک پیروزی، سه تساوی و یک شکست را تجربه کرد و با ۶ امتیاز عملکردی پایین‌تر از انتظار داشت. آخرین دیدار این تیم نیز با تساوی مقابل تیم عقاب همراه بود. پس از این مسابقه، آقایی تصمیم گرفت دیگر در تمرینات حضور نیابد و استعفای رسمی خود را به رضا شاهرودی، مدیر آکادمی باشگاه پرسپولیس، ارائه داد.

احتمال پذیرش این استعفا از سوی باشگاه زیاد است. عباس آقایی پیش‌تر نسبت به شرایط تیم خود هشدار داده بود. جدایی بازیکنان کلیدی تیم جوانان در پایان قرارداد، ناکامی در جذب استعدادهای رده سنی امید از سایر باشگاه‌ها و کم‌توجهی تیم بزرگسالان پرسپولیس به تیم‌های پایه، از مهم‌ترین دلایل تضعیف تیم تحت هدایت او بوده است. این عوامل باعث شد تا بسیاری از بازیکنان مستعد ترجیح دهند به تیم‌هایی بپیوندند که فرصت بیشتری برای حضور در لیگ برتر به بازیکنان جوان خود می‌دهند.

