آنگه پوستکوگلو در آستانه هدایت ناتینگهام فارست
سرمربی سابق تاتنهام تنها چند هفته پس از جدایی از این باشگاه، بهزودی هدایت ناتینگهام فارست را بر عهده خواهد گرفت.
به گزارش ایلنا به نقل از اتلتیک، باشگاه ناتینگهام فارست در آستانه معرفی رسمی آنگه پوستکوگلو بهعنوان سرمربی جدید خود است؛ انتصابی که انتظار میرود ظرف ۲۴ ساعت آینده نهایی شود. پوستکوگلو قرار است از بازی شنبه برابر آرسنال روی نیمکت فارست بنشیند. او در این سمت با چند تن از دستیاران سابقش در تاتنهام همکاری خواهد کرد.
این مربی ۶۰ ساله که پس از قطع همکاری با تاتنهام در ماه ژوئن بدون تیم بود، بهعنوان اصلیترین گزینه جانشینی نونو اسپریتو سانتو در ورزشگاه سیتی گراند مطرح شد. پوستکوگلو در فصل گذشته توانست تاتنهام را به قهرمانی در لیگ اروپا برساند و اولین جام بزرگ این تیم در ۱۷ سال گذشته را کسب کند، اما جایگاه هفدهمی در لیگ برتر و ثبت ۲۲ شکست در یک فصل باعث پایان کار او در لندن شد.
او پیش از دوران حضورش در اروپا، دو دهه در فوتبال استرالیا، هم در سطح باشگاهی و هم ملی فعالیت کرده بود. پوستکوگلو بین سالهای ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۷ سرمربی تیم ملی استرالیا بود و سپس با یوکوهاما مارینوس در ژاپن قهرمان جیلیگ شد. همچنین با تیم سلتیک اسکاتلند طی دو فصل پنج جام داخلی از جمله دو عنوان قهرمانی لیگ را کسب کرد.
پوستکوگلو در فصل ۲۴-۲۰۲۳ تاتنهام را به رتبه پنجم لیگ رساند اما افت محسوس در فصل بعدی با وجود قهرمانی اروپایی به برکناریاش انجامید. او پیشنهادات مربیگری از باشگاههایی چون الاهلی عربستان و برنتفورد را رد کرده بود تا منتظر گزینهای مناسبتر بماند.
مالک ناتینگهام فارست، ایوانجلوس ماریناکیس، از پیش به تحسین پوستکوگلو پرداخته بود. او در مراسمی در یونان گفته بود: «آنگه کسی است که به ریشههایش افتخار میکند. موفقیتی که با تاتنهام بهدست آورد، نام یونان را نیز مطرح کرد. او با تیمی که سالها بیجام بود به افتخار بزرگی رسید و شایسته تقدیر است.»
پوستکوگلو جایگزین نونو اسپریتو سانتو خواهد شد؛ مربیای که فصل گذشته فارست را به رتبه هفتم لیگ رساند و با توجه به سقوط کریستال پالاس به لیگ کنفرانس، موفق به کسب سهمیه لیگ اروپا شد. این اولین حضور اروپایی فارست در ۳۰ سال گذشته بود.
اما روابط پرتنش نونو با سران باشگاه بهویژه «ادو» مدیر نقلوانتقالات، و نیز اختلافات با مالک باشگاه، سبب پایان کار او شد. نونو در رسانهها از وضعیت نقلوانتقالات باشگاه انتقاد کرده و بارها نسبت به ترکیب تیم ابراز نگرانی کرده بود.