تونی کروس:
آلمان خوششانس است که حذف از این گروه تقریباً غیرممکن است
تونی کروس، ستاره باسابقه فوتبال آلمان، معتقد است که تیم ملی تحت هدایت ناگلزمان با مشکل اعتمادبهنفس روبروست.
به گزارش ایلنا، تیم ملی فوتبال آلمان در مسیر صعود به جام جهانی ۲۰۲۶ یک شکست غیرمنتظره دیگر را تجربه کرد و با نتیجه ۲-۰ مغلوب اسلواکی شد. این باخت موجی از واکنشهای انتقادی را در میان هواداران، رسانهها و کارشناسان بهدنبال داشت و بار دیگر پرسشهایی درباره شخصیت ذهنی این تیم مطرح شد.
اگرچه ژرمنها در دیدار بعدی موفق شدند ایرلند شمالی را با نتیجه ۳-۱ شکست دهند، اما این پیروزی هم چندان قاطع نبود. بازی تا دقیقه ۶۹ با تساوی ۱-۱ دنبال میشد تا اینکه گلهای نادیم امیری و فلوریان ویرتز در فاصله سه دقیقه کار را برای آلمان تمام کردند.
آلمان در گروهی نسبتاً آسان قرار دارد که اسلواکی، ایرلند شمالی و لوکزامبورگ رقبای اصلی آن بهشمار میروند و انتظار میرفت بیدردسر صعود کند. اما با وجود عملکرد ناپایدار، آنها در حال حاضر سه امتیاز کمتر از اسلواکی دارند و با چالش مواجه شدهاند.
تونی کروس، هافبک باتجربه و قهرمان جام جهانی ۲۰۱۴، در پادکست «Einfach mal Luppen» گفت: «خوششانسیم که در گروهی قرار گرفتیم که حذف از آن تقریباً غیرممکن است. فکر نمیکنم مشکل اصلی ما ذهنیت باشد. مسئله اصلی به اعتمادبهنفس و کیفیت بازمیگردد. بهنظر میرسد بازیکنان بیشتر از اشتباه کردن میترسند. این ترس باعث میشود انگار نمیخواهند بازی کنند، درحالیکه واقعاً اینطور نیست.»
کروس همچنین به تفاوت انگیزشی میان تیمها اشاره کرد: «همیشه اینطور است که تیمی مثل اسلواکی، در بازی مقابل آلمان انگیزه بیشتری دارد چون میداند برای موفقیت باید فراتر از حریف عمل کند. آلمان در گذشته با ترکیب کیفیت بالا و تلاش کافی، همیشه از پس این چالشها برمیآمد اما حالا این تعادل برهم خورده است.»
با توجه به آسان بودن گروه، احتمال صعود آلمان هنوز بسیار بالاست، اما فشار زیادی بر یولیان ناگلزمان وجود دارد تا تیمش را به فرم مناسب برای جام جهانی برساند. ژرمنها در ماه اکتبر به مصاف لوکزامبورگ و ایرلند شمالی خواهند رفت و این دیدارها فرصتی برای بازسازی اعتمادبهنفس تیم خواهد بود.