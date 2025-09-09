عارف غلامی یک ماه دور از میادین فوتبال

به گزارش ایلنا، عارف غلامی، مدافع استقلال، با آسیب‌دیدگی تازه‌ای روبه‌رو شده و به گفته پزشکان باشگاه نزدیک به یک ماه از میادین فوتبال دور خواهد بود. این بازیکن باید برای بازگشت به آمادگی کامل، دوره فیزیوتراپی و تمرینات اختصاصی را زیر نظر کادر پزشکی تیم پشت سر بگذارد.

غلامی که یکی از مهره‌های کلیدی استقلال در خط دفاعی بود و غیبت او می‌تواند برای ساپینتو دردسرساز باشد. استقلال در آستانه چند دیدار حساس قرار دارد و نبود این بازیکن، کار سرمربی پرتغالی را کمی سخت می کند.

کادرفنی استقلال امیدوار است غلامی با پشتکار در روند درمانی و فیزیوتراپی، زودتر از زمان پیش‌بینی‌شده به تمرینات بازگردد و بتواند دوباره به ترکیب اصلی اضافه شود.

