عارف غلامی یک ماه دور از میادین فوتبال
مدافع استقلال به دلیل مصدومیت نمیتواند تیمش را در چند دیدار آینده همراهی کند.
به گزارش ایلنا، عارف غلامی، مدافع استقلال، با آسیبدیدگی تازهای روبهرو شده و به گفته پزشکان باشگاه نزدیک به یک ماه از میادین فوتبال دور خواهد بود. این بازیکن باید برای بازگشت به آمادگی کامل، دوره فیزیوتراپی و تمرینات اختصاصی را زیر نظر کادر پزشکی تیم پشت سر بگذارد.
غلامی که یکی از مهرههای کلیدی استقلال در خط دفاعی بود و غیبت او میتواند برای ساپینتو دردسرساز باشد. استقلال در آستانه چند دیدار حساس قرار دارد و نبود این بازیکن، کار سرمربی پرتغالی را کمی سخت می کند.
کادرفنی استقلال امیدوار است غلامی با پشتکار در روند درمانی و فیزیوتراپی، زودتر از زمان پیشبینیشده به تمرینات بازگردد و بتواند دوباره به ترکیب اصلی اضافه شود.