بخاطر جام رفتم نه فقط یک رکورد
پاسخ هری کین به انتقاد اسطوره انگلیس
هری کین، مهاجم تیم ملی انگلیس، به انتقادات اسطوره لیورپول واکنش نشان داد و تأکید کرد که انتخاب بایرنمونیخ باعث پیشرفتش شده است.
به گزارش ایلنا، هری کین پس از اظهارات جنجالی مایکل اوون درباره تصمیمش برای ترک تاتنهام و پیوستن به بایرن مونیخ، پاسخ روشنی به این ستاره پیشین تیم ملی انگلیس داد و تأکید کرد که برای حضور در بالاترین سطح فوتبال تصمیم به مهاجرت گرفته است، نه صرفاً بهخاطر کسب عنوان قهرمانی.
اوون اخیراً در پادکست «ریو فردیناند پرزنتس» گفته بود: «هری کین یک گلزن بینظیر است، اما رفتن او به آلمان برایم قابل درک نبود. بچههایش را از مدرسه بیرون کشید و رکورد گلزنی در لیگ برتر را رها کرد. اگر اینقدر تشنه جام بود، میتوانست یک سال دیگر در تاتنهام بماند. برایم مثل این است که کسی به سلتیک برود تا هر سال قهرمان شود. رکورد گلزنی در لیگ برتر، دستاوردی بزرگتر بود.»
کاپیتان تیم ملی انگلیس اما در واکنش گفت: «شنیدم. هر کسی حق دارد نظرش را داشته باشد. من مدتی کوتاه با مایکل بودهام اما شناخت نزدیکی ندارم. او یکی از بزرگان لیگ برتر و انگلیس است و برایش احترام قائلم، اما همانطور که خودش هم میداند، مسیر هر فوتبالیست متفاوت است. انگیزهها و تصمیمات ما یکسان نیست.»
کین در ادامه گفت: «او گفته که من فقط برای جام آمدم، اما برای من هدف حضور در بالاترین سطح فوتبال و شرکت در بازیهای بزرگ، رقابتهای قهرمانی، لیگ قهرمانان و جام باشگاههای جهان بود. احساس میکنم بهعنوان یک بازیکن رشد کردم، خودم را از نظر گلزنی به چالش کشیدم. تصمیمی که گرفتم، کاملاً برای خودم درست بود و حالا خیلی خوشحالم که در بایرن مونیخ هستم.»
کین که در تابستان ۲۰۲۳ از تاتنهام راهی بایرن مونیخ شد، سرانجام موفق شد نخستین جام بزرگ دوران حرفهای خود را با قهرمانی در فصل ۲۵-۲۰۲۴ بوندسلیگا کسب کند. او همچنین سوپرجام آلمان را نیز با این تیم فتح کرده و حالا آمار ۹۱ گل در ۱۰۰ بازی برای بایرن را به ثبت رسانده است.
با این حال، او همچنان ۴۷ گل تا رسیدن به رکورد ۲۶۰ گل آلن شیرر در لیگ برتر فاصله دارد. در ماههای اخیر شایعاتی درباره احتمال بازگشت او به لیگ برتر یا حتی انتقالی غافلگیرکننده به بارسلونا نیز مطرح شده است.