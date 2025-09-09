خبرگزاری کار ایران
پیروزی شاگردان شریف برابر ایران زمین ملارد

پیروزی شاگردان شریف برابر ایران زمین ملارد
تیم ملی فوتسال دختران نوجوان امروز در دیداری تدارکاتی به مصاف تیم ایران زمین ملارد رفت و در نهایت پیروز میدان شد.

به گزارش ایلنا، تیم ملی فوتسال دختران نوجوان که اردوی آماده سازی خود را از روز پنجشنبه 13 شهریورماه در مرکز ملی فوتبال آغاز کرده است، امروز در آخرین روز از اردوی خود از ساعت 10:30 در دومین دیدار درون اردویی به مصاف تیم ایران زمین ملارد و در نهایت شاگردان شریف با نتیجه 3 بر صفر پیروز میدان شدند.

نرگس امیرمحسنی، طناز باقری و فاطمه عباسی در این دیدار گلزنی کردند.

گفتنی است، فریده شجاعی، فرزین دبیری، حسین شمس، شادی مهینی، مهناز امیرشقاقی و نادره درودیان در این بازی حضور داشتند و از نزدیک عملکرد ملی‌پوشان را نظاره کردند.

پیروزی شاگردان شریف برابر ایران زمین ملارد

شایان ذکر است،  تیم ملی فوتسال دختران نوجوان خود را برای حضور در سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان که از ۲۷ مهر تا ۹ آبان سال جاری به میزبانی بحرین برگزار می‌شود، آماده می‌کنند.

