خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بدشانسی‌های عمری و پرسپولیس ادامه دارد

بدشانسی‌های عمری و پرسپولیس ادامه دارد
کد خبر : 1683952
لینک کوتاه کپی شد.

وینگر تکنیکی پرسپولیس برای بازگشت به ترکیب این تیم همچنان با طلسم بزرگی مواجه است.

به گزارش ایلنا، محمد عمری که با پشت سر گذاشتن دوران سربازی بار دیگر به جمع پرسپولیس بازگشته و با توجه به نمایش درخشانی که در دوران حضورش در ملوان به جا گذاشته، هواداران برای رونمایی مجدد او لحظه شماری می‌کنند، همچنان با بدشانسی مواجه است.

عمری که مراحل تسویه حساب و دریافت کارت پایان خدمتش با تاخیر همراه شد تا نتواند در اردوی ترکیه تیمش را همراهی کند، در ادامه با مصدومیت مواجه شد تا دو دیداری ابتدایی فصل را نیز به این شکل از دست بدهد.

تعطیلی لیگ فرصت مناسبی بود تا او بتواند خود را مهیای حضور در ترکیب تیم کند اما بازی تدارکاتی مقابل مس رفسنجان یک آسیب دیگر نصیب این وینگر تکنیکی کرد تا اوضاع همچنان برای او پیچیده دنبال شود.

با این شرایط او برای بازی مقابل فولاد خوزستان نیز با مانع بزرگی مواجه شده و شانس بازی‌اش با کمترین احتمال همراه است تا وحید هاشمیان در این بازی نیز نتواند روی این بازیکن تاثیرگذار حساب باز کرده و ریسک نکند.

عمری احتمالا در هفته چهارم قادر خواهد بود به دوران طولانی عدم حضور در پرسپولیس به واسطه جدایی و تجربه سربازی و بازگشت، پایان دهد و باید دید قادر خواهد بود همان نمایش چشم نوازی که هواداران انتظار دارند را به اجرا بگذارد یا خیر.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی