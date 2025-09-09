خبرگزاری کار ایران
استقبال زودهنگام اماراتی‌ها از مهاجم تیم ملی با یک پوستر
باشگاه کلباء امارات با تصویری از مهاجم ایرانی خود به استقبال بازی با الوحده رفت.

به گزارش ایلنا، تیم فوتبال کلباء که در فصل 26-2025 پنج بازیکن ایرانی دراختیار دارد، روز پنج‌شنبه هفته جاری در سومین بازی خود در لیگ برتر امارات جدال حساسی مقابل الوحده خواهد داشت؛ تیمی که ژوزه مورایس هدایت آن را برعهده دارد و دو بازیکن ایرانی هم برای آن به میدان می‌روند.

باشگاه کلباء امارات در فاصله دو روز مانده تا مسابقه با الوحده، با انتشار تصویری از شهریار مغانلو، مهاجم ملی‌پوش ایرانی خود به استقبال این بازی رفت و زمان این بازی در ورزشگاه اختصاصی خود را اطلاع رسانی کرد.

استقبال زودهنگام اماراتی‌ها از مهاجم تیم ملی با یک پوستر

شهریار مغانلو که شب گذشته یکی از 11 نفر اصلی تیم ملی ایران مقابل ازبکستان در فینال تورنمنت کافا بود، در دقیقه 30 به علت آسیب دیدگی جای خود را به مهدی طارمی داد و در شرایطی که مشخص نیست بتواند برای باشگاهش به میدان برود، روی پوستر کلباء برای جدال با الوحده قرار گرفت.

مغانلو پس از انجام دو بازی برای تیم ملی ایران در تورنمنت کافا مقابل تاجیکستان و ازبکستان، به امارات برگشته ولی بعید به نظر می‌رسد با توجه به مصدومیت خیلی زود به ترکیب تیمش برابر الوحده برسد.

