اردوی جدید تیم ملی گلبال مردان ایران آغاز شد
اردوی تیم ملی گلبال ایران برای حضور در رقابتهای آسیایی پاسفیک ۲۰۲۵ پاکستان آغاز شد.
به گزارش ایلنا، با اعلام فدراسیون نابینایان و کم بینایان، اردوی آمادگی تیم ملی گلبال مردان استارت خورد.
مردان گلبالیست کشورمان از دیروز وارد اردوی آمادگی تیم ملی به میزبانی آذربایجان غربی- ارومیه شدند.
هشتمین مرحله اردوی آمادگی تیم ملی گلبال آقایان جهت اعزام به بازیهای آسیا پاسفیک پاکستان، از هفدهم تا بیست و چهارم شهریور ماه در آذربایجان غربی- ارومیه برگزار میشود.
محمد پرنیا (ردبیل) -محمدمهدی نفیسی نسب (تهران) -محمد منصوری حسن آبادی (تهران) -علیرضا باقری بروانلو (خراسان رضوی) -علیرضا گودرزی (فارس) -محمدمهدی زارعی (قزوین) -مصطفی صادقی هیکوئی (مازندران) -میلاد سوری (همدان- تویسرکان) - نعمت اله سرافراز (همدان- تویسرکان) ملی پوشانی هستند که زیر نظر بهمن دوستی والا سرمربی و علیرضا شیبک به عنوان مربی و محمد کرم کولیوند به عنوان آنالیزور تیم ملی به تمرین میپردازند.