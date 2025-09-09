خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اردوی جدید تیم ملی گلبال مردان ایران آغاز شد

اردوی جدید تیم ملی گلبال مردان ایران آغاز شد
کد خبر : 1683934
لینک کوتاه کپی شد.

اردوی تیم ملی گلبال ایران برای حضور در رقابت‌های آسیایی پاسفیک ۲۰۲۵ پاکستان آغاز شد.

به گزارش ایلنا، با اعلام فدراسیون نابینایان و کم بینایان، اردوی آمادگی تیم ملی گلبال مردان استارت خورد.

مردان گلبالیست کشورمان از دیروز وارد اردوی آمادگی تیم ملی به میزبانی آذربایجان غربی- ارومیه شدند.

 هشتمین مرحله اردوی آمادگی تیم ملی گلبال آقایان جهت اعزام به بازی‌های آسیا پاسفیک پاکستان، از هفدهم تا بیست و چهارم شهریور ماه در آذربایجان غربی- ارومیه برگزار می‌شود.

محمد پرنیا (ردبیل) -محمدمهدی نفیسی نسب (تهران) -محمد منصوری حسن آبادی (تهران) -علیرضا باقری بروانلو (خراسان رضوی) -علیرضا گودرزی (فارس) -محمدمهدی زارعی (قزوین) -مصطفی صادقی هیکوئی (مازندران) -میلاد سوری (همدان- تویسرکان) - نعمت اله سرافراز (همدان- تویسرکان) ملی پوشانی هستند که زیر نظر بهمن دوستی والا سرمربی و علیرضا شیبک به عنوان مربی و محمد کرم کولیوند به عنوان آنالیزور تیم ملی به تمرین می‌پردازند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی