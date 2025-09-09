خبرگزاری کار ایران
دعوت از داور ایرانی در مسابقات کانوپولو قهرمانی آسیا
فاطمه ملایی داور بین‌المللی کانوپولو ایران برای قضاوت در مسابقات قهرمانی آسیا به مالزی دعوت شد.

به گزارش ایلنا، مسابقات کانوپولو قهرمانی آسیا ۱۹ تا ۲۳ شهریور در پوتراجایا مالزی برگزار می‌شود.

فاطمه ملایی داور بین‌المللی کانوپولو ایران نیز دیگر نماینده کشورمان در این رویداد است که با دعوت کنفدراسیون کانوئینگ آسیا عازم مالزی شده است.

ملایی که سابقه حضور در مسابقات گوناگون بین‌المللی را در کارنامه دارد، این بار نماینده داوران ایران در مسابقات قهرمانی آسیا خواهد بود.

