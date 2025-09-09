به گزارش ایلنا، سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان در تاریخ‌های ۳۰ مهر تا ۹ آبان ۱۴۰۴ (۲۲ تا ۳۱ اکتبر ۲۰۲۵) در کشور بحرین برگزار خواهد شد.

به همین منظور و با توجه به حضور تیم ملی موی‌تای جوانان ایران در این مسابقات، سیدمحمدشروین اسبقیان معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان به همراه محمدرضا عابدی محزون دفتر برنامه‌ریزی و نظارت ورزش قهرمانی از از اردوی تیم ملی جوانان موی‌تای بازدیدی به عمل آورد و از آخرین شرایط ورزشکاران این رشته ورزشی مطلع شد.

تیم ملی جوانان موی‌تای کشورمان در 2 بخش پسران و دختران و با 16 ورزشکار در مسابقات بازی‌های آسیایی جوانان حضور خواهد یافت. این تیم در تاریخ 28 مهر به بحرین اعزام و 5 آبان به کشور بازخواهد گشت.

