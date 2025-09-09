خبرگزاری کار ایران
پیش از آغاز بازی‌های آسیایی جوانان بحرین؛

اسبقیان از اردوی تیم ملی جوانان موی‌تای بازدید کرد

معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان پیش از آغاز بازی‌های آسیایی جوانان 2025، از اردوی تیم ملی جوانان موی‌تای بازدید به عمل‌ آورد.

به گزارش ایلنا، سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان در تاریخ‌های ۳۰ مهر تا ۹ آبان ۱۴۰۴ (۲۲ تا ۳۱ اکتبر ۲۰۲۵) در کشور بحرین برگزار خواهد شد.

به همین منظور و با توجه به حضور تیم ملی موی‌تای جوانان ایران در این مسابقات، سیدمحمدشروین اسبقیان معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان به همراه محمدرضا عابدی محزون دفتر برنامه‌ریزی و نظارت ورزش قهرمانی از از اردوی تیم ملی جوانان موی‌تای بازدیدی به عمل آورد و از آخرین شرایط ورزشکاران این رشته ورزشی مطلع شد.

تیم ملی جوانان موی‌تای کشورمان در 2 بخش پسران و دختران و با 16 ورزشکار در مسابقات بازی‌های آسیایی جوانان حضور خواهد یافت. این تیم در تاریخ 28 مهر به بحرین اعزام و 5 آبان به کشور بازخواهد گشت.

