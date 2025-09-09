خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

محرومیت جدید برای سوارز به دلیل پرتاب آب دهان به حریف!

محرومیت جدید برای سوارز به دلیل پرتاب آب دهان به حریف!
کد خبر : 1683913
لینک کوتاه کپی شد.

لوئیس سوارز، مهاجم اینتر میامی، به دلیل رفتار ناشایست در فینال لیگز کاپ با محرومیتی دیگر از سوی لیگ حرفه‌ای آمریکا مواجه شد.

به گزارش ایلنا، کمیته انضباطی لیگ حرفه‌ای فوتبال آمریکا (MLS) اعلام کرد لوئیس سوارز، مهاجم سرشناس تیم اینتر میامی، به دلیل پرتاب آب دهان به سمت یکی از اعضای کادرفنی تیم سیاتل ساندرز، با محرومیتی سه‌جلسه‌ای در رقابت‌های داخلی روبرو شده است.

ماجرا به فینال لیگز کاپ بازمی‌گردد که در تاریخ ۳۱ آگوست برگزار شد و طی آن اینترمیامی با شکست ۳-۰ مقابل سیاتل، عنوان قهرمانی را از دست داد. پس از پایان بازی، تنش‌هایی میان بازیکنان دو تیم رخ داد که در جریان آن سوارز ابتدا بازوی اوبد وارگاس، بازیکن ساندرز، را گرفت و سپس به سمت جین رامیرز، مدیر امنیت باشگاه سیاتل، تف کرد.

کمیته انضباطی لیگز کاپ پیش‌تر سوارز را شش جلسه محروم کرده بود، اما آن محرومیت صرفاً برای ادوار آینده این رقابت‌ها اعمال می‌شد. حالا لیگ ام‌ال‌اس تصمیم گرفته که سوارز را به دلیل همان اتفاق، سه بازی دیگر نیز از همراهی اینتر میامی در رقابت‌های داخلی محروم کند. به این ترتیب، او دیدارهای برابر شارلوت، دی‌سی یونایتد و سیاتل را از دست خواهد داد.

سوارز پس از این حادثه در اینستاگرام نوشت:«این لحظه‌ای سرشار از تنش و ناامیدی بود، دقیقاً پس از پایان بازی اتفاقاتی افتاد که نباید رخ می‌داد، اما این‌ها واکنش من را توجیه نمی‌کند. من اشتباه کردم و صادقانه عذرخواهی می‌کنم. این تصویر، آن چیزی نیست که بخواهم از خودم در برابر خانواده‌ام نشان دهم، خانواده‌ای که بابت اشتباهاتم رنج می‌برد. همچنین باشگاهم که نباید به خاطر چنین چیزی آسیب ببیند.»

سوارز در طول دوران حرفه‌ای خود بارها با محرومیت‌های انضباطی مواجه شده است؛ از جمله محرومیت هشت‌جلسه‌ای در سال ۲۰۱۱ به دلیل توهین نژادپرستانه به پاتریس اورا، و سه محرومیت دیگر به دلیل گاز گرفتن حریف در تیم‌های آژاکس، تیم ملی اروگوئه و لیورپول. اکنون نیز این رفتار نامناسب، فصل دیگری به فهرست بلندبالای حواشی این ستاره اضافه کرده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی