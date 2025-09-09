محرومیت جدید برای سوارز به دلیل پرتاب آب دهان به حریف!
لوئیس سوارز، مهاجم اینتر میامی، به دلیل رفتار ناشایست در فینال لیگز کاپ با محرومیتی دیگر از سوی لیگ حرفهای آمریکا مواجه شد.
به گزارش ایلنا، کمیته انضباطی لیگ حرفهای فوتبال آمریکا (MLS) اعلام کرد لوئیس سوارز، مهاجم سرشناس تیم اینتر میامی، به دلیل پرتاب آب دهان به سمت یکی از اعضای کادرفنی تیم سیاتل ساندرز، با محرومیتی سهجلسهای در رقابتهای داخلی روبرو شده است.
ماجرا به فینال لیگز کاپ بازمیگردد که در تاریخ ۳۱ آگوست برگزار شد و طی آن اینترمیامی با شکست ۳-۰ مقابل سیاتل، عنوان قهرمانی را از دست داد. پس از پایان بازی، تنشهایی میان بازیکنان دو تیم رخ داد که در جریان آن سوارز ابتدا بازوی اوبد وارگاس، بازیکن ساندرز، را گرفت و سپس به سمت جین رامیرز، مدیر امنیت باشگاه سیاتل، تف کرد.
کمیته انضباطی لیگز کاپ پیشتر سوارز را شش جلسه محروم کرده بود، اما آن محرومیت صرفاً برای ادوار آینده این رقابتها اعمال میشد. حالا لیگ امالاس تصمیم گرفته که سوارز را به دلیل همان اتفاق، سه بازی دیگر نیز از همراهی اینتر میامی در رقابتهای داخلی محروم کند. به این ترتیب، او دیدارهای برابر شارلوت، دیسی یونایتد و سیاتل را از دست خواهد داد.
سوارز پس از این حادثه در اینستاگرام نوشت:«این لحظهای سرشار از تنش و ناامیدی بود، دقیقاً پس از پایان بازی اتفاقاتی افتاد که نباید رخ میداد، اما اینها واکنش من را توجیه نمیکند. من اشتباه کردم و صادقانه عذرخواهی میکنم. این تصویر، آن چیزی نیست که بخواهم از خودم در برابر خانوادهام نشان دهم، خانوادهای که بابت اشتباهاتم رنج میبرد. همچنین باشگاهم که نباید به خاطر چنین چیزی آسیب ببیند.»
سوارز در طول دوران حرفهای خود بارها با محرومیتهای انضباطی مواجه شده است؛ از جمله محرومیت هشتجلسهای در سال ۲۰۱۱ به دلیل توهین نژادپرستانه به پاتریس اورا، و سه محرومیت دیگر به دلیل گاز گرفتن حریف در تیمهای آژاکس، تیم ملی اروگوئه و لیورپول. اکنون نیز این رفتار نامناسب، فصل دیگری به فهرست بلندبالای حواشی این ستاره اضافه کرده است.