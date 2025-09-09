طارمی آماده چالش جدید در یونان

به گزارش ایلنا، مهدی طارمی مهاجم تیم ملی ایران که شب گذشته در دیدار مقابل ازبکستان نیز از اواسط نیمه اول جایگزین شهریار مغانلو شد، شب گذشته اردوی تیم ملی ایران را به مقصد تیم المپیاکوس یونان ترک کرد.

طارمی که در این تورنمنت شمار گل‌های ملی خود را به عدد ۵۶ رساند، شب گذشته جدا از سایر بازیکنان لژیونر از تیم ملی جدا و به صورت انفرادی راهی یونان شد.

این در حالی است که طارمی در ابتدای تورنمنت کافا برای امضای قرارداد با المپیاکوس ۲۴ ساعت در یونان حضور داشت و حتی از استادیوم اختصاصی المپیاکوس هم بازدید کرد و در این کشور خبرساز شد.

تیم المپیاکوس شنبه به مصاف پانسریاکوس خواهد رفت و مهدی طارمی را نیز همراه خواهد داشت.

