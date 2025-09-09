مسی پس از جام جهانی هم در تیم ملی آرژانتین خواهد ماند

به گزارش ایلنا، در حالیکه لیونل مسی در دیدار اخیر تیم ملی آرژانتین مقابل ونزوئلا در ورزشگاه مونومنتال، با لحظاتی احساسی روبرو شد و خودش نیز از این بازی به‌عنوان آخرین حضور رسمی‌اش در خاک کشورش یاد کرده بود، اما گمانه‌زنی‌ها درباره ادامه راه او همچنان ادامه دارد. ستاره ۳۸ ساله اینترمیامی اخیراً گفته بود نمی‌تواند تضمین دهد در جام جهانی ۲۰۲۶ حضور خواهد داشت.

با این حال، آنخل دی‌ماریا که خودش پس از قهرمانی در کوپا آمه‌ریکای ۲۰۲۴ از تیم ملی خداحافظی کرد، در گفت‌وگو با تیک اسپورتس ادعای متفاوتی مطرح کرده و گفته که نباید این لحظه را به‌عنوان پایان راه مسی تعبیر کرد.

او گفت: «لئو هنوز خداحافظی نکرده است. این بازی، فقط آخرین مسابقه مقدماتی‌اش بود، اما او هنوز یک جام جهانی پیش‌رو دارد و مطمئناً بازی‌های دیگری هم خواهد داشت. به همین خاطر من نرفتم. با او صحبت کردم و خوشحالم که هنوز حضور دارد.»

با این حساب، هواداران تیم ملی آرژانتین می‌توانند همچنان به دیدن مسی در پیراهن آلبی‌سلسته امیدوار باشند؛ بازیکنی که تاکنون ۱۹۴ بازی ملی انجام داده و ۱۱۴ گل به‌ثمر رسانده است.

در سطح باشگاهی نیز انتظار می‌رود مسی پس از جام جهانی ۲۰۲۶ همچنان در اینتر میامی باقی بماند و صحبت‌هایی درباره تمدید قرارداد او با باشگاه آمریکایی مطرح شده است. با این حال، هنوز مشخص نیست که تا چه زمانی در عرصه ملی شاهد ادامه حضور کاپیتان پرافتخار آرژانتین خواهیم بود.

