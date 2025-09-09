عذرخواهی مهدی طارمی از هواداران تیم ملی

به گزارش ایلنا، تیم ملی ایران در دیدار مقابل ازبکستان شکست خورد تا شانس قهرمانی در دومین دوره متوالی جام کافا را از دست بدهد.

مهدی طارمی یک روز بعد از شکست تیم ملی ایران برابر ازبکستان در فینال جام ملت‌های کافا، با انتشار پیامی در صفحه شخصی خود واکنش نشان داد.

طارمی نوشت: «باختن به معنی شکست نیست؛ بلکه درسی است از اتفاق‌های بد که می‌تواند مسیر پیشرفت را هموار کند. با همه خوبی‌ها و بدی‌هایی که داشت، این اردو هم به پایان رسید و نگاه ما به آینده بهتر و یاد گرفتن از اشتباهات است.»

او در ادامه خطاب به هواداران فوتبال ایران گفت: «یک عذرخواهی بابت اینکه نتوانستیم دل هواداران را شاد کنیم. امیدوارم در آینده بتوانیم با نتایج بهتر پاسخ محبت‌های شما را بدهیم.»

مهدی طارمی حالا با پایان اردوی تیم ملی راهی آتن یونان خواهد شد تا برای تیم المپیاکوس به میدان برود.

انتهای پیام/