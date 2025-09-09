خبرگزاری کار ایران
صدور آرای کمیته وضعیت فوتبال و فوتسال/ بانک فدراسیون همچنان فعال است

صدور آرای کمیته وضعیت فوتبال و فوتسال/ بانک فدراسیون همچنان فعال است
کمیته وضعیت بازیکنان آرای خود را درباره سه پرونده مختلف صادر کرد.

به گزارش ایلنا، با توجه به شکایت حسین حسن زاده از باشگاه فولاد هرمزگان، این باشگاه به پرداخت مبلغ 2 میلیارد و 500 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 96 میلیون و 250 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

*در پرونده شکایت حجت رنجبر از باشگاه شهر راز شیراز، این باشگاه به پرداخت مبلغ یک میلیارد و 200 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبل 46 میلیون و 200 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

*در پی شکایت هاشم شیرعلی از باشگاه فولاد زرند ایرانیان، این باشگاه به پرداخت 5 میلیارد و 910 میلیون و 434 هزار و 670 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 227 میلیون و 551 هزار و 734 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

