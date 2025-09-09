صدور آرای کمیته وضعیت فوتبال و فوتسال/ بانک فدراسیون همچنان فعال است

به گزارش ایلنا، با توجه به شکایت حسین حسن زاده از باشگاه فولاد هرمزگان، این باشگاه به پرداخت مبلغ 2 میلیارد و 500 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 96 میلیون و 250 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

*در پرونده شکایت حجت رنجبر از باشگاه شهر راز شیراز، این باشگاه به پرداخت مبلغ یک میلیارد و 200 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبل 46 میلیون و 200 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

*در پی شکایت هاشم شیرعلی از باشگاه فولاد زرند ایرانیان، این باشگاه به پرداخت 5 میلیارد و 910 میلیون و 434 هزار و 670 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 227 میلیون و 551 هزار و 734 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

