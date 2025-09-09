اعلام اسامی داوران هفته سوم لیگ یک/ بازی جساس به زمانی رسید
داوران هفته سوم لیگ دسته اول در فصل جاری مشخص شد.
به گزارش ایلنا، اسامی داوران دیدارهای هفته سوم لیگ دسته اول فصل ۱۴۰۵ - ۱۴۰۴ به شرح زیر مشخص شد:
*چهارشنبه ۱۹ شهریور ۱۴۰۴
بعثت کرمانشاه - سایپا تهران
داوران: رسول اولیایی، کوروش صارمی، سعید باهنر، میلاد کهزادی ناظر: مهدی الوندی
مس شهر بابک - فرد البرز
داوران: امیر معصومیفر، شاهرخ دانشور، مهدی اکبری، میثم نظری ناظر: فرهاد خوشنواز
نساجی مازندران - نفت آبادان
داوران: حسین زمانی، هادی طوسی، وحید سیفی، حسین اسماعیلی ناظر: رامین عرفانیان
هوادار تهران - آریو اسلامشهر
داوران: شهاب محمدی، میلاد لطفی، ابوالفضل بیات، محمد حسین یحییزاده ناظر: شاهین حاج بابایی
داماشیان گیلان - شهرداری نوشهر
داوران: ناصر جنگی، فرید شرفی، رضا رایجی، سیاوش خالقی ناظر: محمد حسین اسدی
*پنجشنبه 2۰ شهریور ۱۴۰۴
مس سونگون - پارس جنوبی جم
داوران: امید جمشیدی، وحید قاسمی، امین عمویی، حسین گنج خانی ناظر: فرزاد معبودی
نیروی زمینی تهران - نفت بندرعباس
داوران: حسین امیدی، امیر غفوری، مسعود مرادی، پیام ساری اصلانی ناظر: جمشید دانشمهر
شناورسازی قشم - مس کرمان
داوران: مسعود حقیقی، مرتضی رجالزاده، عباس عسگری، وحید بایش ناظر: جلیل شعرانی
نفت و گاز گچساران - نود ارومیه
داوران: محمد علی صلاحی، رحیم حاجی پور، میلاد آل خمیس، امید دریانوش ناظر: براتعلی مولوی