اعلام اسامی داوران هفته سوم لیگ یک/ بازی جساس به زمانی رسید

اعلام اسامی داوران هفته سوم لیگ یک/ بازی جساس به زمانی رسید
داوران هفته سوم لیگ دسته اول در فصل جاری مشخص شد‌.

به گزارش ایلنا، اسامی داوران دیدارهای هفته سوم لیگ دسته اول فصل ۱۴۰۵ - ۱۴۰۴ به شرح زیر مشخص شد:

*چهارشنبه ۱۹ شهریور ۱۴۰۴

بعثت کرمانشاه - سایپا تهران

داوران: رسول اولیایی، کوروش صارمی، سعید باهنر، میلاد کهزادی ناظر: مهدی الوندی

مس شهر بابک - فرد البرز

داوران: امیر معصومی‌فر، شاهرخ دانشور، مهدی اکبری، میثم نظری ناظر: فرهاد خوشنواز

نساجی مازندران - نفت آبادان

داوران: حسین زمانی، هادی طوسی، وحید سیفی، حسین اسماعیلی ناظر: رامین عرفانیان

هوادار تهران - آریو اسلامشهر

داوران: شهاب محمدی، میلاد لطفی، ابوالفضل بیات، محمد حسین یحیی‌زاده ناظر: شاهین حاج بابایی

داماشیان گیلان - شهرداری نوشهر

داوران: ناصر جنگی، فرید شرفی، رضا رایجی، سیاوش خالقی ناظر: محمد حسین اسدی

*پنجشنبه 2۰ شهریور ۱۴۰۴

مس سونگون - پارس جنوبی جم

داوران: امید جمشیدی، وحید قاسمی، امین عمویی، حسین گنج خانی ناظر: فرزاد معبودی

نیروی زمینی تهران - نفت بندرعباس

داوران: حسین امیدی، امیر غفوری، مسعود مرادی، پیام ساری اصلانی ناظر: جمشید دانش‌مهر

شناورسازی قشم - مس کرمان

داوران: مسعود حقیقی، مرتضی رجال‌زاده، عباس عسگری، وحید بایش ناظر: جلیل شعرانی

نفت و گاز گچساران - نود ارومیه

داوران: محمد علی صلاحی، رحیم حاجی پور، میلاد آل خمیس، امید دریانوش ناظر: براتعلی مولوی

