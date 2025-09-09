خبرگزاری کار ایران
اعلام زمان معرفی ۱۴ ملی‌پوش تیم ملی فوتسال
کد خبر : 1683872
اسامی ۱۴ بازیکن تیم ملی فوتسال برای حضور در مرحله مقدماتی جام ملت‌های آسیا، پایان هفته هشتم لیگ برتر از سوی وحید شمسایی اعلام خواهد شد.

به گزارش ایلنا، مرحله مقدماتی مسابقات جام ملت‌های فوتسال آسیا ۲۰۲۶ از تاریخ ۲۹ شهریور تا ۲ مهر برگزار خواهد شد. در این رقابت‌ها، تیم ملی فوتسال ایران به‌عنوان مدافع عنوان قهرمانی در گروه G با تیم‌های مالزی (میزبان)، امارات و بنگلادش هم‌گروه است.

در همین راستا، قرار است وحید شمسایی سرمربی تیم ملی فوتسال، پس از پایان هفته هشتم لیگ برتر، فهرست ۱۴ بازیکن منتخب برای اعزام به این مسابقات را اعلام کند.

شمسایی که در ماه‌های گذشته با رویکردی منظم، علمی و با نگاهی بلندمدت به آماده‌سازی تیم ملی پرداخته، تلاش دارد با انتخاب بهترین‌ها، گام اول برای دفاع از عنوان قهرمانی را محکم بردارد. 

برنامه‌ریزی دقیق کادر فنی و پیگیری مستمر عملکرد بازیکنان در لیگ، نویدبخش حضوری مقتدرانه در مرحله مقدماتی است.

