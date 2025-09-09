پس از پایان تورنمنت کافا
تیم ملی فوتبال ایران راهی تهران شد
ملیپوشان فوتبال ایران پس از شکست مقابل ازبکستان در تورنمنت کافا، ساعت ۱۰:۵۰ امروز از تاشکند راهی تهران شدند.
به گزارش ایلنا، کاروان تیم ملی فوتبال ایران پس از پایان حضور در تورنمنت کافا، صبح امروز (سه شنبه) تاشکند را به مقصد تهران ترک کرد. ملیپوشان کشورمان ساعت ۱۰:۵۰ با پرواز مستقیم از فرودگاه بینالمللی تاشکند سوار هواپیما شدند و طبق برنامه تا چند ساعت دیگر وارد فرودگاه امام خمینی (ره) خواهند شد.
تیم ملی ایران در جریان این رقابتها با نتایج متفاوتی به کار خود ادامه داد اما در نهایت در دیدار پایانی برابر ازبکستان تن به شکست داد. با این حال کادر فنی تیم ملی از این تورنمنت بهعنوان فرصتی برای آمادهسازی بازیکنان و ارزیابی شرایط فنی آنها پیش از دیدارهای رسمی آتی یاد کرده است.
ملیپوشان کشورمان امیدوارند با حمایت هواداران و همراهی کادر فنی، نتایج بهتری را در رقابتهای رسمی آینده به ثبت برسانند و از تجربیات تورنمنت کافا بهعنوان سکوی پرتابی برای موفقیتهای بیشتر استفاده کنند.