خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پس از پایان تورنمنت کافا

تیم ملی فوتبال ایران راهی تهران شد

تیم ملی فوتبال ایران راهی تهران شد
کد خبر : 1683871
لینک کوتاه کپی شد.

ملی‌پوشان فوتبال ایران پس از شکست مقابل ازبکستان در تورنمنت کافا، ساعت ۱۰:۵۰ امروز از تاشکند راهی تهران شدند.

به گزارش ایلنا، کاروان تیم ملی فوتبال ایران پس از پایان حضور در تورنمنت کافا، صبح امروز (سه شنبه) تاشکند را به مقصد تهران ترک کرد. ملی‌پوشان کشورمان ساعت ۱۰:۵۰ با پرواز مستقیم از فرودگاه بین‌المللی تاشکند سوار هواپیما شدند و طبق برنامه تا چند ساعت دیگر وارد فرودگاه امام خمینی (ره) خواهند شد.

تیم ملی ایران در جریان این رقابت‌ها با نتایج متفاوتی به کار خود ادامه داد اما در نهایت در دیدار پایانی برابر ازبکستان تن به شکست داد. با این حال کادر فنی تیم ملی از این تورنمنت به‌عنوان فرصتی برای آماده‌سازی بازیکنان و ارزیابی شرایط فنی آنها پیش از دیدارهای رسمی آتی یاد کرده است.

ملی‌پوشان کشورمان امیدوارند با حمایت هواداران و همراهی کادر فنی، نتایج بهتری را در رقابت‌های رسمی آینده به ثبت برسانند و از تجربیات تورنمنت کافا به‌عنوان سکوی پرتابی برای موفقیت‌های بیشتر استفاده کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی