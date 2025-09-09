هافبک پرسپولیس برابر کرواسی به میدان رفت

به گزارش ایلنا، تیم ملی مونته‌نگرو در ادامه مرحله انتخابی جام جهانی ۲۰۲۶، شب گذشته در ورزشگاه ماکسیمیر زاگرب با نتیجه پرگل ۴ بر صفر برابر کرواسی شکست خورد. مارکو باکیچ، هافبک پرسپولیس، در این دیدار نیمه دوم وارد زمین شد و ۴۵ دقیقه برای تیمش بازی کرد.

کرواسی با گل‌های یاکیچ در دقیقه ۳۵، کراماریچ در ۵۱، گل‌به‌خودی ادبین کوچ در دقیقه ۸۵ و ضربه نهایی ایوان پریشیچ در وقت‌های اضافه، نمایش قدرتمندی داشت. شرایط برای مونته‌نگرو زمانی دشوارتر شد که آندریا بولاتوویچ در دقیقه ۴۲ اخراج شد و تیم میهمان نیمه دوم را ۱۰ نفره دنبال کرد.

باکیچ در آغاز نیمه دوم به جای میلان ووکوتیچ وارد زمین شد تا میانه میدان تیمش را تقویت کند. با وجود تلاش‌های او در پاس‌کاری و بازسازی جریان بازی، برتری عددی و ریتم سریع کرواسی اجازه نداد تغییری در نتیجه به وجود بیاید. رسانه ملی مونته‌نگرو نیز در گزارش خود تأکید کرده که تصمیم رابرت پروسینه‌سکی برای تقویت خط میانی با ورود باکیچ نتوانست مانع برتری میزبان شود.

این شکست امیدهای مونته‌نگرو برای صعود مستقیم را کمرنگ‌تر کرد و نگاه‌ها حالا به دیدارهای باقی‌مانده دوخته شده است؛ جایی که باکیچ امیدوار است فرصت بیشتری برای حضور ثابت در ترکیب و نقش‌آفرینی در گردش توپ به دست آورد.

