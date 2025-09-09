خبرگزاری کار ایران
اورونوف و مدال قهرمانی کافا از دستان اینفانتینو
هافبک پرسپولیس در جشن قهرمانی ازبکستان نقش ویژه‌ای داشت.

به گزارش ایلنا، فینال تورنمنت کافا در تاشکند صحنه‌ای پرهیجان و دراماتیک بود؛ مسابقه‌ای که در ۹۰ دقیقه بدون گل به پایان رسید اما در وقت‌های اضافه سرنوشت دیگری پیدا کرد. تیم ملی ایران با اخراج زودهنگام یکی از بازیکنانش تحت فشار قرار گرفت و ازبکستان در نهایت در دقیقه ۱۲۰ با گل علیجانوف قهرمان شد.

در این دیدار اوستون اورونوف، ستاره ازبکستانی پرسپولیس، از نیمه دوم وارد زمین شد و با حرکات انفجاری‌اش جریان مسابقه را تغییر داد. او در دقیقه ۱۰۷ با نفوذی تند و سریع درون محوطه متوقف شد و برای تیمش یک ضربه پنالتی گرفت؛ فرصتی که شومورودوف از دست داد. با این حال، فشار ازبک‌ها ادامه یافت تا سرانجام گل دیرهنگام علیجانوف جشن قهرمانی را در خانه کامل کند.

پس از پایان مسابقه، مراسم اهدا مدال با حضور جیانی اینفانتینو، رئیس فیفا، برگزار شد. اورونوف نیز در میان قهرمانان ازبکستان مدال خود را از دستان اینفانتینو دریافت کرد و در شادی هواداران غرق شد.

برای هافبک پرسپولیس این عنوان قاره‌ای بهترین دستاورد از اردوی ملی بود؛ جامی که با عملکرد مؤثر او در نیمه دوم و صبر تیم میزبان تا واپسین لحظات رقم خورد. اورونوف حالا با روحیه‌ای مضاعف به تمرینات پرسپولیس بازخواهد گشت تا فصل تازه‌ای را در لیگ ایران آغاز کند.

