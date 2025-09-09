نونو اسپریتو سانتو از ناتینگهام فارست اخراج شد

به گزارش ایلنا، باشگاه ناتینگهام فارست بامداد امروز با انتشار بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد که همکاری با نونو اسپریتو سانتو به پایان رسیده و از «خدمات او در یکی از موفق‌ترین دوره‌های تاریخ معاصر باشگاه» قدردانی کرده است. این مربی پرتغالی در دسامبر ۲۰۲۳ جانشین استیو کوپر شد و توانست با تثبیت جایگاه تیم در لیگ برتر، آن‌ها را به موفقیتی تاریخی برساند.

فصل گذشته، فارست با هدایت نونو در جایگاه هفتم لیگ قرار گرفت و بهترین رتبه این باشگاه از فصل ۱۹۹۵-۱۹۹۴ و اولین صعود اروپایی آن‌ها پس از سه دهه را رقم زد. این عملکرد باعث شد تا در ژوئن گذشته، قرارداد سه‌ساله‌ای با این مربی به امضا برسد. با این حال، شکست سنگین ۳ بر صفر برابر وستهم در بازی اخیر و آغاز نه‌چندان درخشان فصل جدید، در کنار تنش‌های داخلی، به قطع همکاری انجامید.

تنش با مالک، دلیل اصلی جدایی

علیرغم دستاوردهای ورزشی، رابطه نونو با مالک باشگاه، اوانگلوس ماریناگِیس، در هفته‌های اخیر به شدت تیره شد. نونو در ماه گذشته به‌صراحت اعلام کرد که ارتباط نزدیکی که پیش‌تر با مالک داشته، حالا از بین رفته و فضای همکاری مناسب نیست. او گفت:«فصل گذشته هر روز با هم صحبت می‌کردیم اما حالا دیگر این‌گونه نیست. همه اعضای باشگاه باید متحد باشند، اما واقعیت این نیست.»

نارضایتی نونو از فعالیت باشگاه در نقل‌وانتقالات تابستانی نیز یکی دیگر از عوامل بحرانی شدن اوضاع بود. فارست در این تابستان ۱۳ بازیکن با مجموع هزینه حدود ۱۹۶ میلیون پوند جذب کرد و در مقابل بازیکنانی چون آنتونی الانگا، دنیلو و وین هنسی را از دست داد. انتقاد نونو از روند جذب بازیکنان و فقدان هماهنگی با مدیر نقل‌وانتقالات جدید، ادو، زمینه‌ساز تنش‌های جدی شد.

لحظه‌های متشنج در زمین

تنش میان مالک و سرمربی پیش‌تر نیز بروز علنی یافته بود؛ از جمله در اردیبهشت گذشته که پس از تساوی ۲-۲ مقابل لسترسیتی، ماریناگیس مستقیماً وارد زمین شد و نونو را به‌ظاهر مورد خطاب قرار داد. باشگاه در آن زمان این اتفاق را انکار و رسانه‌ها را به انتشار «خبر جعلی» متهم کرد اما گزارش‌ها حکایت از اختلافات عمیق داشت.

تیمی که تا نیم‌فصل گذشته در مسیر کسب سهمیه لیگ قهرمانان اروپا قرار داشت، در هشت بازی پایانی تنها ۸ امتیاز کسب کرد. با این حال، فارست به لطف جابه‌جایی‌های مرتبط با قوانین مالکیت چندگانه، در فصل ۲۶-۲۰۲۵ در لیگ اروپا حاضر خواهد بود؛ جایگاهی که ابتدا متعلق به کریستال پالاس بود.

اکنون گفت‌وگوها برای انتخاب جانشین نونو در جریان است و گفته می‌شود آنگه پوستکوگلو، سرمربی سابق تاتنهام، یکی از گزینه‌های جدی هدایت فارست محسوب می‌شود.

