آخرین وضعیت مصدومیت شهریار مغانلو در فینال کافا
مهاجم تیم ملی ایران به دلیل آسیب‌دیدگی از ناحیه کمر زمین مسابقه را ترک کرد.

به گزارش ایلنا، دیدار فینال تورنمنت کافا برای تیم ملی ایران با اتفاقات غیرمنتظره زیادی همراه بود. پس از اخراج زودهنگام آریا یوسفی و تغییرات اجباری در ترکیب، این بار نوبت به شهریار مغانلو رسید که در دقیقه ۲۵ به دلیل مصدومیت نتواند بازی را ادامه دهد.

مهاجم تیم ملی پس از برخوردی در جریان بازی روی زمین افتاد و با وجود تلاش کادر پزشکی، قادر به ادامه مسابقه نبود. در نهایت با برانکارد از زمین خارج شد و جای خود را به مهدی طارمی داد؛ تغییری که نقشه‌های فنی کادرفنی را بار دیگر تحت تأثیر قرار داد.

بر اساس گزارش اولیه، مصدومیت مغانلو از ناحیه کمر است و او پس از بازگشت به امارات، زیر نظر کادر پزشکی باشگاه اتحاد کلباء قرار خواهد گرفت تا شرایطش برای ادامه فصل ارزیابی شود.

این آسیب‌دیدگی در شرایطی رخ داد که مهاجم ایرانی یکی از مهره‌های کلیدی اتحاد کلباء در لیگ امارات به شمار می‌رود و نگرانی‌هایی درباره طول دوره غیبت او ایجاد کرده است.

