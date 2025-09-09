دوری طولانی ماشاریپوف از استقلال

به گزارش ایلنا، در حالی که استقلال کارش در فصل جدید را شروع کرده، ریکاردو ساپینتو در خصوص وضعیت دو بازیکن ازبکستانی تیمش، جلال‌الدین ماشاریپوف و رستم آشورماتوف، توضیحاتی ارائه داد.

ساپینتو با ابراز تاسف از غیبت طولانی ماشاریپوف گفت: "متاسفانه ماشاریپوف را برای چندین ماه از دست دادیم. او می‌تواند در همه پست‌ها بازی کند و غیبتش باعث تاسف است. امیدوارم سریع برگردد. اگر ماشاریپوف را داشتم، منیر را به تیم اضافه نمی‌کردم."

ساپینتو در ادامه، به نوع مصدومیت ماشاریپوف اشاره کرد و گفت: "ماشاریپوف درگیر یک مصدومیت خیلی بزرگی شده و می‌خواهد که بدون عمل جراحی بهبود پیدا کند. خود من هم در دوران بازی این مصدومیت را داشتم و می‌دانم که خیلی سخت است منتها من سه بار ACL را جراحی کردم."

سرمربی استقلال با اشاره به تجربه شخصی خود در مواجهه با این نوع مصدومیت افزود: "بعد از این مصدومیت، اگر سخت کار کنی می‌توانی به بازی ادامه دهی. باید روی ماهیچه‌ها کار کنی و به طور مرتب فیزیوتراپی بروی ولی دیگر مثل سابق نمی‌شود و من این دوره را گذرانده‌ام. امیدوارم که مشکل ماشاریپوف زودتر حل شود ولی الان در تمرینات با ما نیست و باید ببینیم در آینده چه اتفاقاتی خواهد افتاد."

در مورد وضعیت رستم آشورماتوف، مدافع ازبکستانی استقلال، ساپینتو اظهار داشت: "منتظریم که رستم آشورماتوف هم برگردد. احتمالا او تا دو سه هفته آینده برگردد."

