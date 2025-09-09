خبرگزاری کار ایران
دوری طولانی ماشاریپوف از استقلال

دوری طولانی ماشاریپوف از استقلال
با اعلام ریکاردو ساپینتو، سرمربی استقلال، مشخص شد که جلال‌الدین ماشاریپوف، ستاره ازبکستانی این تیم، به دلیل مصدومیت، مدت زیادی از میادین دور خواهد بود.

به گزارش ایلنا، در حالی که استقلال کارش در فصل جدید را شروع کرده، ریکاردو ساپینتو در خصوص وضعیت دو بازیکن ازبکستانی تیمش، جلال‌الدین ماشاریپوف و رستم آشورماتوف، توضیحاتی ارائه داد.

ساپینتو با ابراز تاسف از غیبت طولانی ماشاریپوف گفت: "متاسفانه ماشاریپوف را برای چندین ماه از دست دادیم. او می‌تواند در همه پست‌ها بازی کند و غیبتش باعث تاسف است. امیدوارم سریع برگردد. اگر ماشاریپوف را داشتم، منیر را به تیم اضافه نمی‌کردم."

ساپینتو در ادامه، به نوع مصدومیت ماشاریپوف اشاره کرد و گفت: "ماشاریپوف درگیر یک مصدومیت خیلی بزرگی شده و می‌خواهد که بدون عمل جراحی بهبود پیدا کند. خود من هم در دوران بازی این مصدومیت را داشتم و می‌دانم که خیلی سخت است منتها من سه بار ACL را جراحی کردم."

دوری طولانی ماشاریپوف از استقلال

سرمربی استقلال با اشاره به تجربه شخصی خود در مواجهه با این نوع مصدومیت افزود: "بعد از این مصدومیت، اگر سخت کار کنی می‌توانی به بازی ادامه دهی. باید روی ماهیچه‌ها کار کنی و به طور مرتب فیزیوتراپی بروی ولی دیگر مثل سابق نمی‌شود و من این دوره را گذرانده‌ام. امیدوارم که مشکل ماشاریپوف زودتر حل شود ولی الان در تمرینات با ما نیست و باید ببینیم در آینده چه اتفاقاتی خواهد افتاد."

در مورد وضعیت رستم آشورماتوف، مدافع ازبکستانی استقلال، ساپینتو اظهار داشت: "منتظریم که رستم آشورماتوف هم برگردد. احتمالا او تا دو سه هفته آینده برگردد."

