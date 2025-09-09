خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ساپینتو: قهرمانی حذفی را از ما گرفتند!

ساپینتو: قهرمانی حذفی را از ما گرفتند!
کد خبر : 1683762
لینک کوتاه کپی شد.

سرمربی سابق استقلال با انتقاد شدید از داوری فینال جام حذفی سه سال پیش، مدعی شد که جریمه ناعادلانه او باعث شد جام از استقلال گرفته شود.

به گزارش ایلنا، ریکاردو ساپینتو، سرمربی پرتغالی استقلال، بار دیگر به جنجال‌های فینال جام حذفی و کارت قرمزی که در آن بازی دریافت کرد، اشاره کرد. او معتقد است که پس از گل تساوی‌بخش تیمش در لحظات پایانی، در حالی که به سمت بازیکنانش می‌رفت تا شادی کند، با کارت قرمز داور مواجه شد؛ اتفاقی که منجر به درگیری با هواداران پرسپولیس و محرومیت چهار ماهه او شد.

ساپینتو با ابراز نارضایتی از آن اتفاقات، گفت: "مستحق این جریمه نبودم. من رفتم که جشن بگیرم این گلی را که زدیم. در آخرین دقایق بازی جام حذفی، احساسات در فوتبال به اوج می‌رسد. من به سمت بازیکنان رفتم و مستقیما برای شادی کردن حرکت کردم اما به من کارت قرمز دادند. واقعا دیوانه شده بودم."

او در ادامه با تأکید بر بی‌گناهی خود افزود: "چگونه امکان دارد که من رفته و برگشته باشم، حتی هیچکس را هم ندیدم؟ در گزارش نوشته شده بود که من به داور چهارم توهین کردم، اما در تصاویر هم می‌بینید که من اصلا با او صحبت نکردم. بعدا همه فهمیدند که آنچه به من نسبت دادند واقعیت ندارد. آن گزارش، پر از دروغ بود و جام را از ما گرفتند."

سرمربی استقلال، گزارش داوری را غیرواقعی خواند و گفت: "انگار کمک‌ها یا داور چهارم، یکی از آن‌ها به داور گفته بود که مربی به او توهین کرده است. در گزارش نوشته شده بود که داور چهارم گفته سرمربی به من توهین کرده. من داشتم بازی را نگاه می‌کردم. بعد از اینکه گل زدیم، من رفتم و برگشتم. من با هیچ‌کس صحبت نکردم، به هیچ‌کس نگاه هم نکردم اما کارت قرمز گرفتم."

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی