ساپینتو: سیدحسین از ابتدا در لیست من بود
سرمربی پرتغالی استقلال تأکید کرد که سیدحسین حسینی در برنامههای او برای فصل جدید بوده، اما شرایط به گونهای دیگر رقم خورد.
به گزارش ایلنا، یکی از مهمترین اتفاقات نقل و انتقالات تابستانی امسال، جدایی سیدحسین حسینی، کاپیتان باتجربه، از استقلال پس از 13 سال بود. این اتفاق واکنشهای متعددی را به دنبال داشت و حالا ریکاردو ساپینتو، سرمربی آبیها، فاش کرده که حسینی در لیست بازیکنان مورد نظرش بوده، اما همکاری آنها ممکن نشده است.
ساپینتو با ابراز علاقه به حسینی گفت: "من واقعا حسینی را دوست دارم. او بازیکنی حرفهای و کاپیتانی بسیار بزرگ است. شخصیت والایی دارد و دروازهبانی بسیار خوب است. میخواستم سیدحسین را در تیم نگه دارم و یک دروازهبان خوب دیگر هم اضافه کنم تا دو شماره یک در اختیار داشته باشم."
وی در ادامه افزود: "در آن سالها فشار زیادی روی حسینی بود و از نظر ذهنی برای خودش هم بسیار سخت بود که تمام مسئولیت را به تنهایی بر عهده بگیرد. وقتی شما در چهار جام بازی میکنید، قطعا تیم به دو دروازهبان خوب نیاز دارد؛ این لازمه تیمهای بزرگ است."
سرمربی استقلال تأکید کرد: "ما آمدهایم که ببریم، نه اینکه مساوی کنیم. بنابراین، وقتی بازیکنی مصدوم میشود، باید فوراً یک بازیکن دیگر جای او را بگیرد و در همان سطح باشد. متأسفانه نتوانستم هر دو دروازهبان را داشته باشم. دلایل زیادی برای این موضوع وجود داشت که قبلاً درباره آنها صحبت کردهایم."
ساپینتو همچنین به دفاع از دروازهبان اسپانیایی جدید استقلال پرداخت: "آدان یک دروازهبان باتجربه است. شاید 30 ساله نباشد و 38 ساله باشد، اما آن شور و هیجان، ذهنیت و تجربه را دارد که تیم ما به آن نیاز دارد. او صددرصد آماده نیست چون یک سال است که بازی نکرده. بازی به بازی بهتر میشود، اما ما چند عملکرد بسیار خوب از او دیدهایم."
او در پاسخ به اینکه آیا حسینی در لیستش بوده است، گفت: "خودش هم این را میداند و مشکلی برای حضور ایشان وجود نداشت. به خاطر یکسری مسائل دیگر که قبلاً صحبت کردیم، نتوانستیم با هم باشیم. خودش هم متوجه این شد و به سپاهان رفت تا در آنجا خوشحال باشد."