بازگشتم به استقلال اجتنابناپذیر بود؛
ساپینتو: با عشق به استقلال برگشتم
سرمربی استقلال، تأکید کرد که رویای او تکمیل مأموریتی است که در دوره نخست حضورش ناتمام مانده بود.
به گزارش ایلنا، ریکاردو ساپینتو، سرمربی پرتغالی تیم فوتبال استقلال، در گفتوگویی مفصل با برنامه تلویزیونی فوتبال برتر درباره دلایل بازگشت دوبارهاش به ایران توضیحاتی ارائه داد و از چالشهای پیشروی خود و تیمش گفت.
ساپینتو در ابتدای صحبتهایش تأکید کرد که حضور دوباره در استقلال برای او اجتنابناپذیر بوده است:«از همان روزی که ایران را ترک کردم، میدانستم دیر یا زود برمیگردم. حضور من در استقلال فقط یک تجربه کاری نبود، بلکه یک ارتباط عاطفی و احساسی هم میان من و هواداران شکل گرفت. همیشه میدانستم یک کار نیمهتمام دارم و باید روزی به تهران بازگردم تا آن را تکمیل کنم.»
او با اشاره به علاقه خود به هواداران استقلال و فضای فوتبال ایران ادامه داد:«دوست دارم جایی کار کنم که مردمش من را دوست داشته باشند. بازگشت به استقلال برایم فقط یک انتخاب شغلی نبود، بلکه یک چالش شخصی بود تا جامهایی که در دوره قبل به دست نیاوردم، حالا فتح کنم. با رویای بازگرداندن استقلال به روزهای اوجش به ایران برگشتهام.»
سرمربی استقلال در بخشی دیگر از اظهارات خود به شرایط متفاوت باشگاه در مقایسه با دوره نخست حضورش اشاره کرد:«از نظر مالی شرایط باشگاه نسبت به سه سال قبل بهتر شده است، اما متأسفانه از لحاظ امکانات تغییر زیادی نکردهایم. به عنوان مثال، گلگهر چهار زمین تمرین در اختیار دارد، در حالی که استقلال فقط یک زمین تمرین دارد و باید همیشه نگران کیفیت و شرایط آن باشیم. این موضوع برای تیمی مثل استقلال کافی نیست و باید تغییر کند.»
ساپینتو اضافه کرد:«بازگشت من به استقلال تصمیم کوچکی نبود. در شرایطی به ایران برگشتم که میدانستم فشارها و توقعات زیادی وجود دارد. من آدمی احساساتی هستم و این برای من یک استراتژی هم محسوب میشود، چون بدون عشق و هیجان نمیتوان در استقلال موفق شد. از روز اولی که پایم به ایران رسید، تنها هدفم این بود که استقلال دوباره در مسیر قهرمانی و افتخار قرار بگیرد.»
این مربی پرتغالی در پایان سخنانش خطاب به هواداران استقلال تأکید کرد:«میدانم انتظارات هواداران از من و تیم بالا است. میخواهم به آنها بگویم که تمام تلاش و انرژیام را صرف استقلال میکنم. آمدهام تا کار نیمهتمام را تمام کنم و باور دارم که با حمایت هواداران، تیمم میتواند بار دیگر به اوج بازگردد.»