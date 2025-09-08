به گزارش ایلنا، جیانی اینفانتینو ،رئیس فیفا پس از حضور در رختکن تیم ملی فوتبال ایران بعد از پایان دیدار با ازبکستان در فینال تورنمنت کافا 2025 خطاب به بازیکنان گفت: با صعود به جام جهانی باعث افتخار کشور و خانواده‌های‌تان شده‌اید. شما باعث خوشحالی 80 میلیون نفر ایرانی داخل کشور و ایرانی‌هایی که می‌دانم در خارج از کشور چقدر زیاد هستند، شدید. من طرفدار بزرگ فوتبال ایران هستم. یکی از بازیکنان ایران در جام جهانی 1998 پیراهنش را به من داد که هنوز آن را دارم و برای من ارزشمند است.

وی در ادامه افزود: جام جهانی قطر را به خاطر دارم که بازی ایران و ولز بود که یک بازی غیرقابل باور و خوب بود. این احساسی است که فوتبال دارد و همه استادیوم از جای‌شان بلند شدند و دست زدند. ما باید جهان را به هم نزدیک کنیم. شما خیلی خوب بازی کردید و تیمی قدرتمند هستید. برد و باخت در فوتبال هست و شما واقعاً قوی هستید و باید به خودتان افتخار کنید.

رئیس فیفا افزود: به‌عنوان رئیس فدراسیون جهانی فوتبال گارانتی حضورتان در جام جهانی را می‌دهم و به جام جهانی آمریکا خوش آمدید!

