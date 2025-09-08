خبرگزاری کار ایران
نیازمند عنوان بهترین دروازه‌بان کافا ۲۰۲۵ را کسب کرد

گلر اول تیم ملی ایران با وجود دریافت چهار گل در چهار مسابقه، به عنوان بهترین دروازه‌بان رقابت‌های کافا ۲۰۲۵ انتخاب شد.

به گزارش ایلنا، پیام نیازمند دروازه‌بان تیم ملی فوتبال ایران توانست در پایان مسابقات کافا ۲۰۲۵ عنوان بهترین گلر این رقابت‌ها را به خود اختصاص دهد. انتخاب او در حالی رقم خورد که تیم ملی ایران نتوانست عنوان قهرمانی را از آن خود کند اما نیازمند با واکنش‌های دیدنی و حضور مؤثر در بازی‌ها، نگاه‌ها را به سمت خود جلب کرد.

نیازمند در چهار دیدار این رقابت‌ها عملکردی قابل توجه داشت. او مقابل تیم ملی هند توانست دروازه خود را بسته نگه دارد و اولین کلین‌شیت ایران در این تورنمنت را به ثبت برساند. در دیدار دوم برابر افغانستان تنها یک بار تسلیم شد و با وجود فشارهای این تیم، مانع از گل‌های بیشتر شد. دیدار سوم مقابل تاجیکستان پرتنش‌ترین بازی او بود؛ جایی که دو بار دروازه‌اش باز شد و در دیدار پایانی مقابل ازبکستان نیز با وجود دریافت یک گل، نمایش او از جمله دلایل اصلی نزدیک ماندن بازی بود.

در مجموع نیازمند در این رقابت‌ها ۴ گل دریافت کرد اما اعتماد به نفس بالا، مدیریت خط دفاعی و خروج‌های مؤثرش باعث شد کمیته فنی مسابقات او را به عنوان بهترین دروازه‌بان کافا ۲۰۲۵ معرفی کند.

