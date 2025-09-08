به گزارش ایلنا، هنوز زمان زیادی از سوت آغاز مصاف ایران و ازبکستان در فینال کافا 2026 نگذشته بود که در یک صحنه، در میانه زمین، آریا یوسفی مدافع راست جوان تیم ملی کشورمان با عباس‌بک فیض‌الله‌اِف بر سر تصاحب توپ چالش داشت. در این صحنه وقتی فیض‌الله‌اِف خواست به زمین خودی حرکت کند، آریا با بی‌احتیاطی روی او خطا کرد تا بازی متوقف شود.

در این صحنه داور قرقیزستانی بعد از مشورت با کمک داور ویدئویی، برای بازبینی صحنه سمت مانیتور کنار زمین رفت و بعد از آنکه بررسی خود را انجام داد، به زمین برگشت و با کارت قرمز مستقیم، آریا یوسفی را اخراج کرد.

این اخراج باعث شد تا امیر قلعه نویی، برنامه های تاکتیکی مدنظر خود را تغییر دهد. او امیرحسین حسین زاده را از زمین بیرون کشید و رامین رضاییان را وارد بازی کرد تا اینگونه از میل هجومی ایران هم کم شود.

تیم های ایران و ازبکستان دو سال پیش در فینال کافا به مصاف هم رفتند که تیم ملی ما با یک گل برنده آن بازی شد و حالا باید دید سرنوشت دومین دوره این مسابقات به چه سرانجامی خواهد رسید.

