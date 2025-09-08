خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اخراج و تغییر پلن اجباری قلعه‌نویی در فینال

اخراج و تغییر پلن اجباری قلعه‌نویی در فینال
کد خبر : 1683681
لینک کوتاه کپی شد.

سرمربی تیم ملی ایران مجبور شد برنامه های تاکتیکی خود مقابل ازبکستان را تغییر دهد.

به گزارش ایلنا، هنوز زمان زیادی از سوت آغاز مصاف ایران و ازبکستان در فینال کافا 2026 نگذشته بود که در یک صحنه، در میانه زمین، آریا یوسفی مدافع راست جوان تیم ملی کشورمان با عباس‌بک فیض‌الله‌اِف بر سر تصاحب توپ چالش داشت. در این صحنه وقتی فیض‌الله‌اِف خواست به زمین خودی حرکت کند، آریا با بی‌احتیاطی روی او خطا کرد تا بازی متوقف شود.

در این صحنه داور قرقیزستانی بعد از مشورت با کمک داور ویدئویی، برای بازبینی صحنه سمت مانیتور کنار زمین رفت و بعد از آنکه بررسی خود را انجام داد، به زمین برگشت و با کارت قرمز مستقیم، آریا یوسفی را اخراج کرد.

این اخراج باعث شد تا امیر قلعه نویی، برنامه های تاکتیکی مدنظر خود را تغییر دهد. او امیرحسین حسین زاده را از زمین بیرون کشید و رامین رضاییان را وارد بازی کرد تا اینگونه از میل هجومی ایران هم کم شود.

تیم های ایران و ازبکستان دو سال پیش در فینال کافا به مصاف هم رفتند که تیم ملی ما با یک گل برنده آن بازی شد و حالا باید دید سرنوشت دومین دوره این مسابقات به چه سرانجامی خواهد رسید.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی