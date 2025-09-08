آماده میزبانی استقلال و تیم ملی در ورزشگاه پارس هستیم

حسن کریمی مدیرعامل باشگاه فجر سپاسی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره آخرین وضعیت این تیم اظهار داشت:«خدا را شکر تیم‌مان را خوب و منطقی بستیم. با نظر مستقیم آقای پیروز قربانی حدود ۸۵ درصد بازیکنان مدنظر ایشان جذب شدند و تنها ۱۵ درصد باقی مانده به دلایل مختلف امکان‌پذیر نبود. در مجموع بخش عمده ترکیب تیم براساس خواسته سرمربی بسته شد.

او ادامه داد: «پیش‌فصل خوبی داشتیم، دو اردو برگزار کردیم و چند مسابقه تدارکاتی انجام دادیم. خوشبختانه در دو بازی اول مقابل پرسپولیس و گل‌گهر نمایش بسیار خوبی داشتیم. در دیدار با پرسپولیس صد درصد مستحق برد بودیم اما در دقیقه ۹۲ پیروزی را با تساوی عوض کردیم. برابر گل‌گهر هم در حضور بیش از ۲۰ هزار تماشاگر زن و مرد موفق شدیم سه امتیاز را کسب کنیم. شرایط تیم خوب است و امیدواریم در پایان فصل جایگاه مناسبی در جدول داشته باشیم.»

او درباره حکم کمیته انضباطی و کسر سه امتیاز از فجر سپاسی گفت:«در حکم صادره یک ماه فرصت اعتراض در نظر گرفته شده و این رأی قابلیت تجدیدنظر دارد. ما بلافاصله پیگیری را آغاز کردیم. خوشبختانه آقای تاج هم به ما قول دادند اگر مشکلات ورزشگاه حل شود، سه امتیاز به فجر سپاسی بازگردانده خواهد شد. با همت مسئولان استان فارس، ورزشگاه پارس آماده شده و امیدواریم در استیناف این موضوع بررسی و امتیازات بازگردانده شود.»

مدیرعامل فجر سپاسی در پایان درباره آماده‌سازی ورزشگاه و احتمال میزبانی دیگر تیم‌ها توضیح داد:«یکی از دلایل اصلی محرومیت ما، آماده نبودن شرایط ورزشگاه برای صدور مجوز حرفه‌ای بود. حالا این مشکل برطرف شده است. ما از میزبانی تیم‌های بزرگ مانند استقلال و پرسپولیس استقبال می‌کنیم و حتی افتخار است که ورزشگاه پارس میزبان مسابقات تیم ملی هم باشد. البته مالکیت ورزشگاه با اداره کل ورزش و جوانان است و تصمیم‌گیری نهایی با آن‌ها خواهد بود. باشگاه استقلال تمایل خود را مطرح کرده اما هنوز به‌طور رسمی چیزی به ما اعلام نشده است. در هر صورت هیچ مخالفتی نداریم و خوشحال می‌شویم چنین اتفاقی رقم بخورد.»

