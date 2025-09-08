بازیکنان هلند باید از خودشان خجالت بکشند!

به گزارش ایلنا، پیروزی ۳-۲ هلند برابر لیتوانی در رقابت‌های انتخابی جام جهانی، اگرچه سه امتیاز حیاتی را برای این تیم به همراه داشت، اما واکنش تند یکی از اسطوره‌های فوتبال هلند را به دنبال داشت. رافائل فن‌درفارت، ملی‌پوش سابق هلندی، با حضور در برنامه تحلیلی NOS، به‌شدت از عملکرد شاگردان رونالد کومان انتقاد کرد و گفت:«اول از همه باید از خودتان شرمنده باشید. بازی را خوب شروع کردید و بعد آن را از دست دادید. این نشان‌دهنده سهل‌انگاری است که در تیم وجود دارد.»

او با اشاره به از دست رفتن برتری ۲-۰ پیش از پایان نیمه اول، تأکید کرد که چنین نمایش‌هایی غیرقابل پذیرش است و روحیه حرفه‌ای‌گری در تیم دیده نمی‌شود. فن‌درفارت بیش از همه از یردی شوتن، هافبک میانی تیم، انتقاد کرد و گفت:«شوتن اصلاً کاری نمی‌کند. همه فکر می‌کنند همه‌چیز خوب پیش می‌رود اما هیچ‌کس دخالت نمی‌کند. این تقریباً یعنی که شما از انجام وظیفه‌تان سر باز می‌زنید.»

او ادامه داد: «واقعاً معجزه است که شوتن همچنان در زمین ماند. در واقع من از طرفداران او هستم، اما امروز فاجعه بود.»

با وجود این انتقادها، ممفیس دیپای با دبل در این دیدار، تعداد گل‌های ملی خود را به عدد ۵۲ رساند و به‌تنهایی در صدر جدول گلزنان تاریخ تیم ملی هلند قرار گرفت. این رکوردشکنی، تا حدی از شدت انتقادات کاست، اما فشار بر کومان و شاگردانش برای ارائه نمایش‌های قابل‌قبول‌تر در ادامه رقابت‌ها به‌شدت افزایش یافته است.

انتهای پیام/