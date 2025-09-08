دلم را به حمایت الاهلی باختم، نه فقط پول!

به گزارش ایلنا، متئو دامس، مدافع بلژیکی سابق پی‌اس‌وی آیندهوون، درباره انتقال زمستانی‌اش به باشگاه الاهلی عربستان توضیح داد که چگونه پیشنهاد مالی سنگین و حمایت کامل باشگاه سعودی او را برای تصمیمی بزرگ در ۲۰ سالگی متقاعد کرد.

دامس در ژانویه با قراردادی ۱۰ میلیون یورویی از پی‌اس‌وی به الاهلی پیوست و دستمزدی چندین برابر بیش از قبل دریافت کرد. این مدافع در حالی این انتقال را پذیرفت که تنها شش ماه دیگر از قراردادش با پی‌اس‌وی باقی مانده بود و در حال مذاکره برای تمدید آن بود. او در فصل گذشته ۱۵ بازی برای الاهلی انجام داد، یک پاس گل داد و در هفت کلین‌شیت نقش داشت. عملکرد او به تیم کمک کرد تا قهرمان لیگ قهرمانان آسیا ۲۵-۲۰۲۴ شود.

دامس در مصاحبه‌ای با HLN گفت: «اواخر ژانویه بود و من در حال مذاکره با پی‌اس‌وی برای تمدید قرارداد بودم. یک تماس تلفنی همه‌چیز را تغییر داد. معمولاً زیاد تماس تلفنی ندارم، اما وقتی پیام مدیر برنامه‌ام را دیدم که نوشته بود "متئو، باید با تو تماس بگیرم، موضوع خیلی مهمی است"، با او تماس گرفتم. او درباره علاقه الاهلی به من صحبت کرد. ابتدا فکر کردم شوخی می‌کند، اما کاملاً جدی بود. فکر می‌کردم این انتقال مربوط به تابستان است، اما آن‌ها من را فوراً می‌خواستند. فقط حدود یک هفته و نیم فرصت داشتم تصمیم بگیرم."

او افزود: «راستش را بخواهید، پس از همان تماس اولیه با مدیر برنامه‌ام، قانع شده بودم. نه فقط به‌خاطر مبلغ قرارداد، بلکه به‌دلیل علاقه جدی باشگاه الاهلی به جذب من. این علاقه را از همان ابتدا حس کردم و برایم مهم بود. سرمربی تیم نیز کاملاً با حضور من موافق بود. تنها نگرانی‌ام واکنش اطرافیانم بود، چون می‌دانید که همیشه پیش‌داوری‌هایی درباره چنین انتقال‌هایی وجود دارد: اینکه فقط دنبال پول بوده‌ام، یا آینده‌ام را خراب می‌کنم، یا سطح فوتبال در عربستان پایین است. اما در نهایت این من بودم که باید فوتبال بازی می‌کردم، پس باید به تصمیمم متعهد می‌ماندم. بنابراین پاسخ مثبت دادم.»

وقتی از او پرسیده شد واکنشش پس از دیدن قرارداد چه بود، پاسخ داد: «فقط خندیدم. چون مبالغ مطرح‌شده برای یک بازیکن بیست ساله واقعاً نجومی بود. البته نه فقط برای من، بلکه برای هر بازیکنی. من درباره مبالغ صحبت نمی‌کنم، ولی طبیعی است که مردم کنجکاو باشند. اگر یکی از دوستانم به عربستان می‌رفت، خودم هم می‌پرسیدم. البته در رختکن، این موضوعات به‌ندرت مطرح می‌شود. مثلاً همه می‌دانند که ریاض محرز دستمزد بالایی می‌گیرد، اما هیچ‌وقت درباره‌اش صحبت نمی‌شود.»

