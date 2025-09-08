امیدوارم حتی اگر مسی را مومیایی هم کردند، باز در جام جهانی بازی کند!
در حالیکه لیونل مسی احتمال خداحافظی از تیم ملی را مطرح کرده، رسانهها از او خواستهاند که حضور در جام جهانی آینده را از فوتبال دریغ نکند و آخرین تقابل با کریستیانو رونالدو را رقم بزند.
به گزارش ایلنا، لیونل مسی همچنان درباره حضور احتمالیاش در جام جهانی ۲۰۲۶ تردید دارد و گفته با توجه به سنوسالش، بعید میداند که بتواند در این تورنمنت حاضر باشد. اما واکنشها به این حرفهای مسی، از رسانهها تا هواداران، یکصدا حاکی از امیدواری و اصرار برای حضور او در رقابتهای آمریکا، کانادا و مکزیک است.
مسی که در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر با آرژانتین قهرمان شد، اخیراً در آخرین بازی ملیاش در خاک آرژانتین گفت: «فکر نمیکنم در یک جام جهانی دیگر بازی کنم. با توجه به سنم منطقی است که نرسم، اما فعلاً هستم و هر روز را با انگیزه ادامه میدهم. چیزی که قطعی است، این آخرین بازی من در اینجا بود.»
با این حال، بسیاری بر این باورند که ستاره اینتر میامی هنوز تصمیم نهایی را نگرفته و ممکن است تا دقیقه نود مسیر خود را عوض کند. در همین رابطه، توماس گواش، روزنامهنگار رادیو کوپه اسپانیا، با اشاره به اهمیت احتمالی رویارویی دوباره مسی و کریستیانو رونالدو در جام جهانی آینده گفت: «اگر جام جهانی ۲۰۲۶ چیزی برای عرضه دارد، همان رقص آخر مسی و رونالدو است؛ یکی از حماسیترین داستانهای تاریخ ورزش. ولی حالا لئو مردد است.»
گواش ادامه داد: «امیدوارم حتی اگر مسی را مومیایی هم کردند، باز در جام جهانی بازی کند! چون اگر ۴۸ تیم و صدها بازیکن حضور داشته باشند ولی فقط مسی نباشد، این شوخی با فوتبال است. کسی باید وارد ماجرا شود. نباید ما را تنها بگذارد.»
لیونل اسکالونی، سرمربی تیم ملی آرژانتین نیز پیشتر گفته بود که تصمیمگیری نهایی درباره آینده بر عهده خود مسی است. در حالیکه بحث تمدید قرارداد او در لیگ MLS مطرح است، هنوز زمان خداحافظی رسمیاش از تیم ملی مشخص نیست و دنیا در انتظار تصمیم نهایی شماره ۱۰ افسانهای است.