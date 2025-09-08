آخرین خبر از مذاکرات کارتال با فنرباغچه
سرمربی سابق فنرباغچه در جلسه با مدیران باشگاه از برنامههای فنی و نقلوانتقالاتی خود گفت.
به گزارش ایلنا، رسانههای ترکیه جزییات تازهای از جلسه اسماعیل کارتال با مدیران فنرباغچه منتشر کردند. این مربی که یکی از گزینههای هدایت مجدد زرد و آبیهاست، در گفتوگو با مدیران باشگاه برنامههای تاکتیکی و لیست نقلوانتقالاتی خود را تشریح کرده است.
طبق گزارش شبکه A-Spor، کارتال تأکید کرده است که سیستم مدنظر او ۴-۲-۳-۱ با خط دفاعی چهارنفره خواهد بود و تیم باید با پرس شدید و خط دفاع جلو بازی کند. او ترکیب احتمالی خط دفاع را با حضور «سمدو، اشکرینیار، جیدن و سویونجو» معرفی کرده و در میانه میدان روی زوج فرد و اسماعیل یوکسک حساب کرده است. برای خط هجومی نیز کارتال اننصیری را مهاجم نوک دانسته و از کریم و عرفانجان به عنوان وینگرهای اصلی نام برده است.
در پست بازیساز، کارتال به نامهایی چون آسنسیو و تالیسکا اشاره کرده اما شیمانسکی را بهترین گزینه برای سبک فوتبال پرسینگ دانسته و خواستار بازگشت او به ترکیب اصلی شده است. او همچنین بازگرداندن فردی کادراوغلو را به جای براون توصیه کرده و ژان دوران را صرفاً گزینهای برای نیمکت توصیف کرده است.
بخش بحثبرانگیز این جلسه به نظر کارتال درباره آسنسیو برمیگردد. او تأکید کرده که ستاره اسپانیایی «از نظر فیزیکی هنوز آماده نیست» و به همین دلیل جایی در ترکیب اصلی فعلی او ندارد. این دیدگاه با واکنش منفی مدیران فنرباغچه همراه شده چراکه باشگاه هزینه سنگینی برای جذب آسنسیو پرداخته و مایل نیست بازیکنی در این سطح نیمکتنشین باشد.
گزارشها حاکی است علی کوچ، رئیس باشگاه، در روزهای اخیر تمایل خود را برای انتخاب یک سرمربی خارجی و بهویژه گزینه آلمانی اعلام کرده است؛ موضوعی که گمانهزنیها درباره حضور نامهایی مانند دومنیکو تدسکو را پررنگتر کرده است.