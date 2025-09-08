خبرگزاری کار ایران
ولی‌زاده: قهرمانی جهان با لیگ ملت‌ها متفاوت است
مدافع میانی تیم ملی والیبال ایران، گفت: رقابت‌های قهرمانی مردان جهان با لیگ ملت‌ها متفاوت و مسابقات از سطح بالایی برخوردار است.

به گزارش ایلنا، تیم ملی والیبال ایران امروز (دوشنبه ۱۷ شهریور) یک جلسه تمرین توپی در مانیل داشت. محمد ولی‌زاده بعد از این تمرین اظهار داشت: تمرین سختی داشتیم و فشار زیادی روی بازیکنان گذاشته شد. در مجموع تمرینات خوبی را پشت سر می گذاریم. فردا هم با تیم اسلوونی دیدار تدارکاتی و دوستانه داریم.

وی با بیان این‌که بازیکنان ایران آمادگی نسبی برای حضور در مسابقات پیدا کردند، تصریح کرد: ملی پوشان در دو روز آینده و در بازی‌های تدارکاتی مقابل اسلوونی و آلمان، خودشان را محک می‌زنند و امیدواریم بهترین عملکرد را داشته باشیم.

مدافع میانی تیم ملی والیبال ایران درباره مسابقات پیش رو در قهرمانی مردان جهان، گفت: دیدارهای آسانی نخواهیم داشت چون همه تیم‌ها با تمام قوا وارد می‌شوند و برای کسب پیروزی به میدان می‌روند. تیم ایران هم برای کسب پیروزی وارد بازی‌ها می‌شود و امیدورام بهترین نتیجه ممکن را کسب کنیم.

ولی‌زاده درباره شرایط خودش هم افزود: خدا را شکر شرایط خوب و رو به رشد دارم، امیدوارم بهترین عملکرد خودم را در این مسابقات داشته باشم. مسابقات سنگینی است و تیم‌ها با تمام یاران خود می آیند. رقابت‌های قهرمانی مردان جهان مانند لیگ ملت‌ها نیست، تفاوت دارد و سطح مسابقات بالا است. تلاش می‌کنیم که بهترین عملکرد را داشته باشیم تا مردم عزیز ایران شاد شوند و مانند همیشه از تیم حمایت کنند.

