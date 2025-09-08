مراقب خرج کردن باشید؛ بارسلونا ۱.۲ میلیارد یورو بدهی دارد!

به گزارش ایلنا، اولی هوینس، عضو هیئت‌مدیره و رئیس افتخاری بایرن مونیخ، در واکنش به انتقادات نسبت به عملکرد نقل‌وانتقالاتی باشگاه در تابستان ۲۰۲۵، تأکید کرد که سلامت مالی باشگاه به اندازه موفقیت ورزشی اهمیت دارد. او با اشاره به شرایط بحرانی بارسلونا و بدهی ۱.۲ میلیارد یورویی این باشگاه، نسبت به ولخرجی‌های بدون پشتوانه هشدار داد.

هوینس در مصاحبه با شبکه Sport1 آلمان، درباره ناکامی در جذب اهداف اصلی مانند فلوریان ویرتز و نیک وولتمایده گفت: «ایبرل دوست داشت بازیکنی بخرد، اما ما وضعیت نقدینگی‌مان را می‌دانیم. این موضوع به اندازه موفقیت در زمین اهمیت دارد. بارسلونا سلام می‌رساند! اگر فقط بخری، بخری، بخری... ناگهان ۱.۲ میلیارد یورو بدهی خواهی داشت. خداحافظ!»

در هفته‌های اخیر، عملکرد مکس ایبرل، مدیر ورزشی بایرن، با انتقادات شدیدی همراه شده بود. برخی گزارش‌ها حتی از احتمال استعفای او به دلیل محدودیت بودجه‌ای خبر می‌دادند. با این حال، هوینس این شایعات را رد کرد و گفت: «مسئله‌ای به نام استعفای ایبرل وجود نداشت. بله، مثل همیشه بحث‌های جنجالی با هیئت‌مدیره داشتیم. اما وفاداری او به باشگاه هیچ‌وقت زیر سوال نرفت.»

او همچنین افزود: «ایبرل از بیرون تحت فشار بود. همیشه می‌گفتند: "او این بازیکن را نگرفت، آن یکی را هم نگرفت." اما این اشتباه است. هیچ انتقالی مخصوص ایبرل یا من یا رومنیگه نیست. این باشگاه بایرن است که بازیکن می‌خرد و اگر نشد، تقصیر هیچ فرد خاصی نیست، بلکه مسئولیت جمعی است.»

هوینس ایبرل را شخصیتی «حساس» توصیف کرد و گفت که او با کارل هاینتس رومنیگه نیز بحث‌های داغی داشته، اما پس از بسته شدن در اتاق جلسه، همه‌چیز به حالت عادی برمی‌گشت. با وجود شکست در جذب گزینه‌های اول، بایرن در نهایت توانست بازیکنانی چون لوئیس دیاز، نیکلاس جکسون و جاناتان تاه را به خدمت بگیرد.

