واکنش تراکتور به رکورد صدتایی شجاع با تاخیر!

به گزارش ایلنا، سه هفته پس از ثبت صدمین حضور شجاع خلیل‌زاده با پیراهن تراکتور، این باشگاه سرانجام رکورد ارزشمند کاپیتان خود را تبریک گفت. مدافع باتجربه تراکتور در دیدار مقابل استقلال بازی شماره ۱۰۱ خود را برای این تیم انجام داد تا نامش در فهرست تاریخ‌سازهای تبریز ماندگار شود.

خلیل‌زاده که نخستین بار به‌عنوان بازیکن سرباز در جمع تراکتوری‌ها حضور یافت، در ادامه بار دیگر به این تیم بازگشت و با بازوبند کاپیتانی به یکی از ارکان اصلی خط دفاعی تبدیل شد. او علاوه بر رسیدن به رکورد سه‌رقمی، نخستین کاپیتان قهرمان لیگ برتر در تاریخ باشگاه تراکتور نیز محسوب می‌شود و همین موضوع جایگاه ویژه‌ای برای او نزد هواداران به وجود آورده است.

باشگاه تراکتور با انتشار پیامی رسمی، ضمن قدردانی از عملکرد شجاع خلیل‌زاده، نوشت: «کاپیتان جنگنده تراکتور طی سال‌های اخیر با نمایش‌های درخشان و رهبری مثال‌زدنی در زمین، سهم بزرگی در موفقیت‌های تیم از جمله قهرمانی لیگ برتر و سوپرجام داشته است. این افتخار سه‌رقمی شدن را به او تبریک می‌گوییم و از تعصب و وفاداری‌اش قدردانی می‌کنیم.»

به این ترتیب، مدافع باسابقه و محبوب تراکتور با ثبت ۱۰۱ بازی رسمی، بیش از هر زمان دیگری به‌عنوان یکی از نمادهای سال‌های اخیر این تیم شناخته می‌شود.

