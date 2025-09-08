تمرین سبک تیم ملی در روز بازی فینال کافا
بازیکنان تیم ملی تمرین سبکی را در روز بازی برابر ازبکستان برگزار کردند.
به گزارش ایلنا، پیش از ظهر امروز ملیپوشان فوتبال ایران در حضور کادر فنی در محل اقامت خود تمرین سبکی را برای آمادگی نهایی بدنهای خود برای حضور در فینال کافا ٢٠٢۵ انجام دادند.
بازیکنان تیم ملی پس از این تمرین، در جلسه فنی امیر قلعهنویی سرمربی تیم ملی حاضر خواهند شد تا با آمادگی کامل ذهنی و بدنی آماده دیدار عصر امروز برابر ازبکستان شوند؛ دیداری که در ورزشگاه تازه تاسیس المپیک تاشکند برگزار خواهد شد.