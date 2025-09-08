به گزارش ایلنا، رضا وطنخواه از چهره‌های ماندگار تاریخ پرسپولیس است؛ مدافعی که در کنار بزرگانی چون همایون بهزادی و حسین کلانی روزهای درخشانی را تجربه کرد. او این روزها به دلیل مشکلات جسمانی کمتر در محافل فوتبالی حاضر می‌شود و ترجیح می‌دهد به دور از هیاهو زندگی آرامی داشته باشد.

وطنخواه در گفت‌وگویی کوتاه، درباره حال‌و‌روزش، دوری از فوتبال و بی‌اعتنایی‌هایی که نسبت به او شده، چنین گفت:

سلام آقا رضا حال‌تان چطور است؟

سلام پسرم، دکتر گفته نباید از خانه بروم بیرون چون مشکلاتی در زانویم وجود دارد و حالم بهم می‌خورد ضمن اینکه هوا گرم است و آلوده. فعلاً که در خانه نشسته‌ایم.

الان کجا هستید؟

مدتی است در طالقان منزل باجناقم هستم. البته هوا اینجا خنک است و خانواده هم کنارم هستند اما کلاً از خانه بیرون نمی‌روم.

چند سال پیش یک جراحی داشتید. همان بیماری برایتان مشکل‌ساز شده؟

نه، ولی دکتر به‌خاطر همان بیماری گفت برو جای خنک و تمیز. حدود 5-4سال پیش بود که روده‌ام را جراحی کردند. الان هم صبح تا عصر در خانه هستم و عصر بیرون از خانه راه می‌روم.

فوتبال را دنبال می‌کنید؟ مثلاً بازی‌های اخیر پرسپولیس و تیم ملی را دیدید؟

نه بابا اصلاً، من مریضم، من خودم را بیشتر از فوتبال دوست دارم.

یعنی نگاه نمی‌کنید تا حرص و جوش نخورید یا کلاً قید فوتبال را زده‌اید؟

اول اینکه حرص نخورم بعدش هم اینکه ما پیر شده‌ایم و دیگر رفتنی هستیم.

خدا نکند. متولد چه سالی هستید؟

1325.

دانشگاه شریف چطور؟ آنجا هم نمی‌روید؟

نه کلاً رهایش کردم، فقط بعضی وقت‌ها به تهران می‌آیم و می‌روم باشگاه شاهین.

روز جمعه باشگاه پرسپولیس مراسمی برای بازی معروف شش‌تایی‌ها گرفته بود و جمعیت زیادی آمده بودند. از پیشکسوت‌های هم‌دوره شما هم علی پروین، محمود خوردبین، حسین کلانی و فریدون ممبینی بودند اما اسمی از شما برده نشد.

(بعد از پوزخند) خب اینها ارزش قائل نیستند برای ما، من هم برای باشگاه پرسپولیس ارزشی قائل نمی‌شوم. اینها هنوز به دنیا نیامده بودند که من در پرسپولیس بازی می‌کردم اما چون بله قربان‌گو نیستم کاری هم با باشگاه ندارم. از افرادی که گفتید من و کلانی و پروین فقط در آن بازی حضور داشتیم چون بقیه یا مرده‌اند یا در خارج از کشور زندگی می‌کنند.

آقای درویش مدیرعامل باشگاه پرسپولیس همیشه می‌گوید ارتباطش با پیشکسوتان خیلی خوب است اما عجیب است که شما را برای مراسم‌های اینچنینی دعوت نمی‌کنند.

اینها را که من اصلاً حساب نمی‌کنم. اینها اصلاً نبودند که ما در پرسپولیس بودیم. اینها اصلاً کی هستند؟ فقط من از آقای کلانی ناراحتم و حتماً به ایشان زنگ می‌زنم و گلگی می‌کنم که چطور هر وقت که می‌آید ایران و مراسم‌های اینچنینی هست ما را فراموش می‌کنند. البته اگر هم دعوت می‌شدم نمی‌آمدم.

الان اصلاً می‌دانید سرمربی پرسپولیس چه کسی است؟

اصلاً، حوصله‌اش را هم ندارم. هیچ‌کس را نمی‌شناسم. من با اینها کاری ندارم. آنها باید با من کار داشته باشند و دنبالم بیایند. اصلاً این رئیس باشگاه کی هست که رضا وطنخواه را فراموش کرده؟ حتما زنگ می‌زنم به آقای کلانی و گلگی می‌کنم.

آقا بیوک در چه وضعی هستند؟

ایشان هم بعد از بیماری که دچارش شد مدتی است رفته دبی آنجا کنار فرزندش زندگی می‌کند.

با اینکه خیلی عصبانی هستید و در این سال‌ها مدام درباره بازی شش‌تایی‌ها از شما پرسیده‌اند اما می‌خواهم یکی‌دو خاطره از آن بازی تعریف کنید.

اصلاً حوصله ندارم. فقط بنویسید خدا بیامرزد همایون بهزادی را، یکی با چپ زد، یکی با راست و یکی هم با سر. دو تا هم ایرج خدابیامرز زد و یکی هم حسین کلانی.

خدابیامرز همایون‌خان که یکی بودند.

بله واقعاً یکی بود، آن زمان تیم‌ها کنار هم و قر و قاطی گرم می‌کردند و اینطوری نبود که فاصله داشته باشیم. خدابیامرز غلامحسین مظلومی که با هم در تیم ملی بودیم به من گفت به ما گفته‌اند اگر ببریم یک مبلغ خیلی بالا که الان یادم نیست را پاداش می‌دهند اما من گفتم به ما یک قران هم نمی‌دهند. بازی را بردیم، رفتیم رختکن و باشگاه نفری 300تومان به ما پاداش داد.

از فیلم آن بازی خبری دارید؟

نه، هیچی، فقط اینکه آن روز همه دوربین‌ها رفته بودند پارک شهر برای مسابقه کشتی.

