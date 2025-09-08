رودریگو در مسیر سقوط: نه در رئال جایی دارد و نه در سلسائو
ستاره برزیلی که زمانی امید نخست رئال مادرید و تیم ملی کشورش بود، حالا با نیمکتنشینی در باشگاه و خط خوردن از فهرست برزیل، به یکی از چالش برانگیزترین مقاطع دوران حرفهایاش رسیده است.
به گزارش ایلنا، در شرایطی که بسیاری انتظار داشتند رودریگو در تابستان ۲۰۲۵ به باشگاهی دیگر منتقل شود تا فرصت بیشتری برای درخشش پیدا کند، اما این انتقال هرگز به واقعیت تبدیل نشد. حالا ستاره برزیلی رئال مادرید نهتنها جایگاه ثابتی در ترکیب اصلی ندارد، بلکه از تیم ملی کشورش نیز کنار گذاشته شده و با چالشهایی جدی برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ روبهرو است.
در پی اعلام فهرست تیم ملی برزیل برای مرحله انتخابی جام جهانی، غیبت نام رودریگو و حتی وینیسیوس جونیور مورد توجه رسانهها قرار گرفت. اما در حالی که استراحت برای وینیسیوس قابل توجیه بود، انتظار میرفت رودریگو که نیاز مبرمی به بازی داشت، دعوت شود. واکنش کارلو آنچلوتی به سوالات در این مورد نیز مبهم و سرد بود: «اگر رودریگو سوالی دارد میتواند با من تماس بگیرد.»
رودریگو که زمانی یکی از ارکان تهاجمی رئال مادرید به شمار میرفت، طی شش ماه اخیر از اوج فاصله گرفته است. عملکرد خوب او در فصول گذشته، بهویژه در لیگ قهرمانان و درخشش مقابل چلسی، نام او را در تاریخ باشگاه ثبت کرد. اما از همان زمان، نشانههایی از نارضایتی او نسبت به پست بازیاش به چشم میخورد. رودریگو بارها اعلام کرده ترجیح میدهد در پست پشت مهاجم یا سمت چپ بازی کند، نه بهعنوان وینگر راست.
با ورود کیلیان امباپه به رئال و حضور همزمان وینیسیوس، جناح چپ به طور کامل اشغال شده و رودریگو در پستی قرار گرفته که با ویژگیهایش همخوانی ندارد. ترکیب آنچلوتی و حالا ژابی آلونسو نیز جای مشخصی برای رودریگو ندارد. او در فصل جاری به ندرت به میدان رفته و وقتی هم بازی کرده، اغلب در جناح راست و نه در موقعیت دلخواهش بوده است.
در تابستان، شایعات فراوانی پیرامون انتقال او به تیمهایی نظیر آرسنال، لیورپول و منچسترسیتی منتشر شد اما هیچکدام به نتیجه نرسید. رئال مادرید ظاهراً برای فروش او رقمی در حدود ۱۰۰ میلیون یورو درخواست کرده بود؛ مبلغی که کمتر باشگاهی حاضر به پرداخت آن بود. در نتیجه، ستاره برزیلی مجبور به ماندن شد؛ در حالی که در رقابت برای حضور در ترکیب اصلی، از مهرههایی مانند فرانکو ماستانتونو و براهیم دیاز هم عقب افتاده است.
از سوی دیگر، تیم ملی برزیل نیز دیگر تکیهگاهی برای او نیست. با اینکه آنچلوتی هدایت سلسائو را برعهده دارد و سابقه شناخت خوبی از رودریگو دارد، اما نام او در فهرست جدید تیم ملی قرار نگرفت. این در حالی است که با غیبت نیمار، افت وینیسیوس و آمادگی نسبی رودریگو، انتظار میرفت او رهبری خط حمله برزیل را بر عهده بگیرد. اما چنین نشد و بهجای حمایت، او تنها پاسخی سرد دریافت کرد: «اگر خواست، تماس بگیرد.»
تنها ۹ ماه تا آغاز جام جهانی ۲۰۲۶ باقی مانده و برای رودریگو، این دوره زمانی میتواند سرنوشتساز باشد. اگر نتواند جایگاهی در ترکیب اصلی رئال مادرید بهدست آورد، احتمالاً نهتنها جام جهانی را از دست خواهد داد، بلکه موقعیت حرفهایاش نیز به خطر میافتد.
در صورت تداوم این روند تا ژانویه، شاید رودریگو چارهای جز ترک مادرید نداشته باشد؛ حتی اگر به شکل موقت و با یک قرارداد قرضی باشد. او برای بازگشت به تیم ملی نیاز به بازی و درخشش دارد، چیزی که نه در رئال فعلی برایش مهیاست و نه در سلسائو فعلاً جایگاهی برای او متصور است.
رودریگو حالا در تقاطعی حساس ایستاده؛ جایی میان نیمکت مادرید و دوری از تیم ملی. آینده این ستاره برزیلی بیش از هر زمان دیگر، به تصمیمات چند ماه آیندهاش گره خورده است.