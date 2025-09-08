خبرگزاری کار ایران
آبی‌ها در قواره دستیابی به ستاره سوم در آسیا

خاص‌ترین اسکواد استقلال در اختیار ساپینتو/ قهرمان شو

باشگاه ساتقلال خارجی‌های با کیفیتی در اختیار ریکاردو ساپینتو قرار داده است.

به گزارش ایلنا، استقلال در فصل جاری خود را برای یکی از خاص‌ترین و پرستاره‌ترین ترکیب‌های تاریخش آماده می‌کند. طبق برنامه‌ریزی ساپینتو، احتمال دارد ترکیب اصلی این تیم در آینده با حضور اغلب بازیکنان خارجی تکمیل شود؛ اتفاقی که در تاریخ استقلال بی‌سابقه خواهد بود.

آدان، آشورماتوف، اندونگ، نازون، آسانی، جنپو و منیر الحدادی، هفت بازیکن خارجی هستند که انتظار می‌رود در ترکیب اصلی استقلال حضور داشته باشند. این جمع، شامل بازیکنانی با تجربه بازی در لیگ‌های اروپایی و آسیایی است و ترکیب تیم را از لحاظ فنی، تاکتیکی و بدنی به سطح بالایی ارتقا خواهد داد.

حضور چنین تعداد بازیکن خارجی در ترکیب، نشان‌دهنده تغییر نگرش باشگاه نسبت به استفاده از استعداد‌های بین‌المللی و افزایش رقابت داخلی بین بازیکنان است.

 استقلال با این رویکرد، علاوه بر ارتقای کیفیت بازی، توانسته تیمی جذاب برای هواداران و رسانه‌ها بسازد. هر یک از این بازیکنان توانایی‌ها و مهارت‌های خاصی دارند که در کنار هم، استقلال را به تیمی هجومی، متنوع و قابل پیش‌بینی کمتر برای حریفان تبدیل می‌کند.

این فصل می‌تواند نقطه عطفی در تاریخ باشگاه باشد، چرا که استقلال با داشتن خارجی‌ترین ترکیب تاریخ خود، نه تنها در لیگ برتر ایران، بلکه در رقابت‌های آسیایی هم یک تیم پرقدرت و با تجربه محسوب خواهد شد. حضور بازیکنان با رزومه بین‌المللی، هم سطح فنی تیم را بالا می‌برد و هم انگیزه بازیکنان داخلی برای رقابت و پیشرفت بیشتر را افزایش می‌دهد. هواداران استقلال با دیدن چنین ترکیبی، انتظار دارند تیمی هجومی، سریع و پرستاره در میدان حاضر شود؛ تیمی که ترکیبی از تجربه، تکنیک و قدرت بدنی را در خود دارد و می‌تواند فصل آینده را به یکی از جذاب‌ترین و پرهیجان‌ترین فصل‌های تاریخ باشگاه تبدیل کند.

