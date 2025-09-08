گمانهزنی نزدیک به واقعیت: مدیرعامل استقلال مشخص شد
عملکرد مدیر استقلال در نقل و انتقالات باعث شده تا اکنون مهر تاییدی بر احتمال حضور قطعیاش روی صندلی مدیرعاملی شکل بگیرد.
به گزارش ایلنا، با نزدیک شدن به جلسات هیأت مدیره باشگاه استقلال، شواهد حاکی از آن است که رأی به تداوم حضور علی تاجرنیا در سمت مدیریتی باشگاه، محتملترین نتیجه خواهد بود.
تاجرنیا که طی ماههای گذشته نقش بسیار فعالی در اداره امور باشگاه و مدیریت نقل و انتقالات داشته، اکنون به فردی کلیدی تبدیل شده که بسیاری از تصمیمات مهم فنی و مالی استقلال با نظر او گرفته میشود.
حضور فعال تاجرنیا در فصل نقل و انتقالات، به ویژه در خریدهای اخیر، باعث شده نقش او در روند کاری باشگاه بیش از پیش برجسته شود. جذب بازیکنان کلیدی، هماهنگی با کادرفنی و مدیریت منابع مالی، همگی نشان میدهند که استقلال با تصمیمات او توانسته ترکیبی قدرتمند و متعادل بسازد.
این موفقیتها باعث شده هیأت مدیره و هواداران نگاه مثبتی به ادامه مدیریت او داشته باشند و احتمال تداوم حضورش بسیار بالا برود.
توئیتهای اخیر تاجرنیا نیز مهر تأییدی بر این موضوع است. حمایت او از مربیان تیم نونهالان استقلال و همچنین حضورش در تمرینات تیم بسکتبال باشگاه، نشان میدهد نامبرده علاقه و تعهد خود را به مجموعه باشگاه حفظ کرده و در این سمت باقی خواهد ماند. این اقدامات علاوه بر نشان دادن دلسوزی او برای تمام بخشهای باشگاه، نگاه هواداران و هیأت مدیره را نسبت به تداوم حضورش مثبتتر کرده است. به نوعی این رفتارهای مردمپسند نقش او را در استقلال کلیدی جلوه میدهد.
در حال حاضر، علی تاجرنیا تنها فرد نزدیک به صندلی مدیرعاملی استقلال است و هلدینگ مالک باشگاه گزینه دیگری برای جایگزینی وی معرفی نکرده است. این وضعیت باعث شده تا او از قدرت تصمیمگیری بالایی برخوردار باشد و بتواند هماهنگی میان هیأت مدیره، کادرفنی و بازیکنان را حفظ کند. در عین حال برخی پیشکسوتان استقلال نیز معتقدند تداوم حضور او، ثبات مدیریتی لازم برای باشگاه را فراهم میکند و مسیر رشد فنی و حرفهای تیم را هموارتر خواهد کرد. این وضعیت درحالی نگاهها را به سمت و سوی خود جلب کرده که در زمان حضور علی نظری جویباری در این سمت هیچ نگاه مثبتی به حضور او در مدیریت استقلال وجود نداشت و بسیاری از هواداران این گزینه را برای مدیرعاملی استقلال مناسب نمیدانستند. با توجه به تجربه و شناخت دقیق علی تاجرنیا از نیازهای استقلال، ادامه مدیریت او میتواند به باشگاه فرصت دهد تا ترکیبی هماهنگ، قدرتمند و پرستاره را برای فصل جاری و آینده بسازد. حالا باید دید در نشست جدید هیأت مدیره استقلال چه اتفاقی رخ خواهد داد و با توجه به اینکه اکثر اعضای هیأت مدیره باشگاه روی تداوم حضور تاجرنیا نظر مثبت دارند، آیا نام او به عنوان مدیرعامل قطعی باشگاه استقلال معرفی خواهد شد یا خیر؟