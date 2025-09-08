اژدهای شمسآذر زیر ماه خونین!
باشگاه شمس آذر یک پوستر خلاقانه با استفاده از نماد باشگاه و ماه خونین طراحی کرد.
به گزارش ایلنا، شمسآذر با یک پوستر خلاقانه و سینمایی، خسوف دیشب را بهانه کرد تا از بازگشتِ پرانرژی خود به میادین خبر بدهد؛ اژدهایی که زیر ماه خونین بیدار میشود.
پوستر تازه باشگاه شمسآذر با شعار انگلیسیِ «Under the blood moon, SHAMS AZAR awakens» بازی هوشمندانهای با اسطوره و هویت شهری دارد. ماه سرخرنگِ خسوف، آسمان را تسخیر کرده و اژدهایی سبز با پولکهای درخشان، همچون نگهبانِ شهر بر فراز سازهای با موتیفهای آشنا از معماری قزوین ایستاده است؛ ترکیبی که هم حسِ خطر و هیجان مسابقه را منتقل میکند و هم پیوند تیم با ریشههای محلیاش را یادآور میشود.