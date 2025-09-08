به گزارش ایلنا، کارلوس آلکاراس پس از پیروزی در فینال گرنداسلم اوپن آمریکا، چکی به ارزش پنج میلیون دلار (معادل ۴ میلیون و ۲۹۱ هزار و ۷۷۰ یورو) دریافت کرد تا عنوان بزرگ‌ترین جایزه نقدی تاریخ تنیس را به نام خود ثبت کند. این رقابت‌ها که ۲ هزار امتیاز برای قهرمان به همراه دارد، امسال بیشترین حجم جایزه نقدی را در تاریخ ورزش تنیس رقم زد.

در سوی دیگر، یانیک سینر که مغلوب این فینال شد، با دریافت دو و نیم میلیون دلار (۲ میلیون و ۱۳۲ هزار و ۹۷۸ یورو) زمین را ترک کرد. با این حال، او در جدول رقابت‌های فصل ۲۰۲۵ (Race to Turin) ۱۳۰۰ امتیاز به مجموع امتیازاتش اضافه کرد و در مسیر کسب سهمیه تورنمنت نهایی قرار دارد.

در مجموع فصل جاری، آلکاراس تاکنون ۱۳ میلیون و ۸۸۲ هزار و ۱۷۰ یورو جایزه نقدی از مسابقات مختلف کسب کرده و در صدر جدول درآمدهای رقابتی قرار دارد. پس از او، سینر با ۱۰ میلیون و ۳۵۹ هزار و ۸۲۹ یورو جایگاه دوم را به خود اختصاص داده؛ این در حالی است که تنیسور ایتالیایی به دلیل محرومیت، تنها در هفت تورنمنت حضور یافته است.

نشریه فوربس نیز در گزارشی که در تاریخ ۲۲ اوت منتشر کرد، آلکاراس را برای دومین سال پیاپی به عنوان پردرآمدترین تنیسور جهان معرفی کرد. طبق این گزارش، ستاره اسپانیایی در ۱۲ ماه گذشته ۴۸.۳ میلیون دلار درآمد داشته که از این رقم، حدود ۳۵ میلیون دلار مربوط به قراردادهای تبلیغاتی و اسپانسری است.

