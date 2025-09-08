خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

چک بزرگ‌ترین جایزه تاریخ تنیس در جیب آلکاراس

چک بزرگ‌ترین جایزه تاریخ تنیس در جیب آلکاراس
کد خبر : 1683325
لینک کوتاه کپی شد.

قهرمانی در تنیس اون آمریکا تنها یک افتخار ورزشی برای کارلوس آلکاراس نبود، بلکه با یک جایزه نجومی همراه شد که در تاریخ تنیس بی‌سابقه است.

به گزارش ایلنا، کارلوس آلکاراس پس از پیروزی در فینال گرنداسلم اوپن آمریکا، چکی به ارزش پنج میلیون دلار (معادل ۴ میلیون و ۲۹۱ هزار و ۷۷۰ یورو) دریافت کرد تا عنوان بزرگ‌ترین جایزه نقدی تاریخ تنیس را به نام خود ثبت کند. این رقابت‌ها که ۲ هزار امتیاز برای قهرمان به همراه دارد، امسال بیشترین حجم جایزه نقدی را در تاریخ ورزش تنیس رقم زد.

در سوی دیگر، یانیک سینر که مغلوب این فینال شد، با دریافت دو و نیم میلیون دلار (۲ میلیون و ۱۳۲ هزار و ۹۷۸ یورو) زمین را ترک کرد. با این حال، او در جدول رقابت‌های فصل ۲۰۲۵ (Race to Turin) ۱۳۰۰ امتیاز به مجموع امتیازاتش اضافه کرد و در مسیر کسب سهمیه تورنمنت نهایی قرار دارد.

در مجموع فصل جاری، آلکاراس تاکنون ۱۳ میلیون و ۸۸۲ هزار و ۱۷۰ یورو جایزه نقدی از مسابقات مختلف کسب کرده و در صدر جدول درآمدهای رقابتی قرار دارد. پس از او، سینر با ۱۰ میلیون و ۳۵۹ هزار و ۸۲۹ یورو جایگاه دوم را به خود اختصاص داده؛ این در حالی است که تنیسور ایتالیایی به دلیل محرومیت، تنها در هفت تورنمنت حضور یافته است.

نشریه فوربس نیز در گزارشی که در تاریخ ۲۲ اوت منتشر کرد، آلکاراس را برای دومین سال پیاپی به عنوان پردرآمدترین تنیسور جهان معرفی کرد. طبق این گزارش، ستاره اسپانیایی در ۱۲ ماه گذشته ۴۸.۳ میلیون دلار درآمد داشته که از این رقم، حدود ۳۵ میلیون دلار مربوط به قراردادهای تبلیغاتی و اسپانسری است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی