خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سینر: به آلکاراس باختم چون هیچ نقطه ضعفی ندارد

سینر: به آلکاراس باختم چون هیچ نقطه ضعفی ندارد
کد خبر : 1683316
لینک کوتاه کپی شد.

یانیک سینر پس از شکست در فینال تنیس آزاد آمریکا ۲۰۲۵، از کیفیت فوق‌العاده کارلوس آلکاراس تمجید کرد و گفت برای شکست دادن رقیب اسپانیایی‌اش باید به بازیکنی غیرقابل پیش‌بینی‌تر تبدیل شود.

به گزارش ایلنا، یانیک سینر، تنیسور شماره یک سابق جهان، در نشست خبری پس از شکست در فینال گرنداسلم آمریکا برابر کارلوس آلکاراس، به سادگی عملکرد رقیبش را ستود و گفت: «خیلی ساده‌ است، او بازیکن متفاوتی است. آلکاراس مثل بقیه بازیکنان ضعف ندارد.»

این شکست برای سینر تنها به از دست دادن جام ختم نشد. او پس از ۶۵ هفته صدرنشینی در جدول جهانی ATP، جایگاه شماره یک جهان را نیز به رقیب اسپانیایی‌اش واگذار کرد. آلکاراس با قهرمانی در نیویورک ششمین گرنداسلم دوران حرفه‌ای خود و دومین عنوان سال ۲۰۲۵ را به دست آورد.

سینر که در این فصل در هر چهار فینال گرنداسلم حاضر بوده، در استرالیا و ویمبلدون قهرمان شد اما فینال رولان گاروس و اوپن آمریکا را به آلکاراس باخت. تنیسور اسپانیایی همچنین در تورنمنت‌های سینسیناتی و رم نیز به قهرمانی رسیده است.

سینر در ادامه گفت: «فکر می‌کنم اگر می‌خواهم بازیکن بهتری شوم، باید تغییراتی ایجاد کنم. حتی اگر به قیمت باختن چند مسابقه تمام شود، تلاش می‌کنم بازیکنی غیرقابل پیش‌بینی‌تر باشم، چون معتقدم این همان چیزی‌ است که برای پیشرفت لازم دارم.»

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی