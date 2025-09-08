سینر: به آلکاراس باختم چون هیچ نقطه ضعفی ندارد

به گزارش ایلنا، یانیک سینر، تنیسور شماره یک سابق جهان، در نشست خبری پس از شکست در فینال گرنداسلم آمریکا برابر کارلوس آلکاراس، به سادگی عملکرد رقیبش را ستود و گفت: «خیلی ساده‌ است، او بازیکن متفاوتی است. آلکاراس مثل بقیه بازیکنان ضعف ندارد.»

این شکست برای سینر تنها به از دست دادن جام ختم نشد. او پس از ۶۵ هفته صدرنشینی در جدول جهانی ATP، جایگاه شماره یک جهان را نیز به رقیب اسپانیایی‌اش واگذار کرد. آلکاراس با قهرمانی در نیویورک ششمین گرنداسلم دوران حرفه‌ای خود و دومین عنوان سال ۲۰۲۵ را به دست آورد.

سینر که در این فصل در هر چهار فینال گرنداسلم حاضر بوده، در استرالیا و ویمبلدون قهرمان شد اما فینال رولان گاروس و اوپن آمریکا را به آلکاراس باخت. تنیسور اسپانیایی همچنین در تورنمنت‌های سینسیناتی و رم نیز به قهرمانی رسیده است.

سینر در ادامه گفت: «فکر می‌کنم اگر می‌خواهم بازیکن بهتری شوم، باید تغییراتی ایجاد کنم. حتی اگر به قیمت باختن چند مسابقه تمام شود، تلاش می‌کنم بازیکنی غیرقابل پیش‌بینی‌تر باشم، چون معتقدم این همان چیزی‌ است که برای پیشرفت لازم دارم.»

