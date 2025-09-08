آلکاراس سلطان نیویورک شد؛ قهرمانی ششم با شکست سینر
ستاره ۲۲ ساله اسپانیایی با غلبه بر یانیک سینر، جام اوپن آمریکا ۲۰۲۵ را بالای سر برد و بار دیگر به صدر رنکینگ جهانی تنیس بازگشت.
به گزارش ایلنا، کارلوس آلکاراس شب گذشته با نمایشی خونسرد اما هجومی در ورزشگاه مملو از تماشاگر آرتور اش نیویورک، انتقام شکست در فینال ویمبلدون را از یانیک سینر گرفت و با پیروزی ۲-۶، ۶-۳، ۱-۶ و ۴-۶، دومین عنوان قهرمانیاش در یواساوپن و ششمین قهرمانی گرنداسلم را به دست آورد.
این مسابقه با حضور دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا با تأخیر آغاز شد، چرا که تدابیر امنیتی شدیدی برای ورود تماشاگران اعمال شده بود. اما در نهایت، همهچیز مهیای تماشای سومین نبرد فینال آلکاراس و سینر در سال جاری شد.
آلکاراس با این پیروزی دوباره به صدر جدول ردهبندی جهانی ATP بازگشت و جای سینر را در رتبه اول گرفت. او پس از برد در مراسم اهدای جام خطاب به رقیبش گفت:«یانیک، فوقالعادهای. در تمام فصل با سطحی عالی بازی کردی و من تو را بیشتر از خانوادهام دیدهام! افتخار میکنم که در زمین با هم رقابت میکنیم. این قهرمانی متعلق به همه کسانی است که کنار من هستند.»
آلکاراس که در ست اول با ضربات متنوع و اعتمادبهنفس بالا سینر را غافلگیر کرد، با یک سرویس سنگین ست را به پایان رساند. اما در ست دوم، سینر توانست خودش را پیدا کند و با حفظ تمرکز بازی را به تساوی بکشاند. با این حال، در ست سوم همهچیز تحت کنترل آلکاراس بود؛ او با حملات پشتسرهم به برتری ۵-۰ رسید و ست را با اقتدار تمام کرد.
در ست چهارم، سینر با دو ضربه تماشایی شروع کرد اما در گیم پنجم، نتوانست سرویس خود را حفظ کند و گیم را به آلکاراس واگذار کرد تا آلکاراس با شادی مشهور مشتهای گرهکردهاش، روی امتیاز سوم مسابقه پیروزی را جشن بگیرد. او سپس با سینر در آغوش کشید و با تیمش به جشن پرداخت.
از طرف دیگر، سینر که در فینال رولانگاروس هم مغلوب آلکاراس شده بود، این بار نیز برابر رقیب اسپانیایی کوتاه آمد. او در پایان گفت:«تمام تلاشم را کردم، اما نتوانستم بیش از این کاری انجام دهم.»
آلکاراس حالا با ۶ عنوان گرنداسلم در ۲۲ سالگی، بار دیگر دنیا را مجذوب استعداد درخشان و آیندهدار خود کرده است. درخشش او در این فصل، نقطه اوج رقابت پرشور او با سینر را رقم زده و نبرد این دو را به یکی از جذابترین جدالهای نسل جدید تنیس مردان تبدیل کرده است.