خط و نشان اوستون اورونوف برای رامین رضاییان
ستاره محبوب پرسپولیسیها اکنون در اردوی تیم ملی کشورش مهیای فینال جام کافا و تقابل ویژه با ایران میشود؛ جایی که نگاهها به تقابل او برابر رامین رضاییان است.
به گزارش ایلنا، حیف که آشورماتوف و ماشاریپوف مصدوم هستند و نمیتوانند برای تیم ملی کشورشان بازی کنند وگرنه در فینال کافا مقابله این ازبکهای استقلالی با پرسپولیسیهایی که برای تیم ملی ایران بازی میکنند یک شبه دربی را در فینال سنتی کافا رقم میزد که میتوانست مورد توجه قرار بگیرد.
پرسپولیس در فینال تورنمنت کافا چهار بازیکن دارد که شاید سه تا از آنها فیکس باشند. بعد از خط خوردن محمد خدابندهلو بهخاطرمصدومیت، حالا نیازمند، علیپور و کنعانیزادگان در تیم ملی ایران و اوستون اورونوف از تیم ملی ازبکستان میتوانند در این مسابقه حضور داشته باشند.
پیشبینی میشود علیپور در این مسابقه نیمکتنشین باشد اما احتمال بازی کردن کنعانی و نیازمند بالاست. البته نیازمند با اشتباهی که در بازی مقابل تاجیکستان متحمل شد شاید مورد غضب قلعهنویی قرار گرفته و تنبیه شود اما سؤال اینجاست که آیا سرمربی تیم ملی برای بازی مقابل تیم قدرتمند ازبکستان به دروازهبانی مثل احمد گوهری و نیما میرزازاد که تاکنون برای تیم ملی بازی نکردهاند اعتماد خواهد کرد؟
در سوی مقابل احتمال بازی کردن اوستون اورونوف وجود دارد. او که در فیفادی قبلی مصدوم شد و به همین خاطر بازیهای تدارکاتی پیشفصل پرسپولیس را از دست داد در مجموع چیزی حدود 20دقیقه مقابل فجر و سپاهان به میدان رفت و در میان ترس و لرز هواداران پرسپولیس راهی اردوی تیم ملی کشورش شد.
وینگر چپ ازبک که در یک سال گذشته بهخاطر حضورهای متعدد در اردوهای تیم ملی کشورش مصدوم میشد و نمیتوانست به پرسپولیس کمک کند مقابل عمان 9دقیقه، در مصاف با ترکمنستان 16دقیقه و در دیدار با قرقیزستان 45دقیقه بازی کرد. با حضور اورونوف در نیمه دوم بازی با قرقیزستان خط میانی ازبکها جان تازهای گرفت و با روندی که طی شده بعید نیست این بازیکن مقابل ایران در ترکیب اصلی بازی کند.
اگر این اتفاق بیفتد احتمالاً او بهعنوان وینگر چپ میزبان مقابل رامین رضاییان مدافع راست تیم ملی ایران قرار خواهد گرفت و با اینکه همه هواداران پرسپولیس قطعاً خواهان پیروزی تیم ملی کشورشان هستند اما در دوئل انفرادی مورد اشاره دنبال برتری اورونوف هستند.
رامین رضاییان از آن دست مدافعان راستی است که بالا بازی میکند و همین نکته باعث خواهد شد فضا برای مانور اورونوف در آن جناح باز باشد اما اگر وینگر پرسپولیس فیکس باشد شاید چهره دیگری از رامین رضاییان در این بازی ببینیم و او بیشتر در نیمه زمین خودی و متمرکز روی کار دفاع باشد. در عین حال هیچ بعید نیست به همین خاطر قلعهنویی از آریا یوسفی در این پست استفاده کند اما آن سوی میدان هم باید دید کاپادزه در مورد بازی دادن به اورونوف ریسک خواهد کرد یا نه.