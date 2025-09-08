ماجرای درگیر لیونل مسی و بازیکن ونزوئلا در تونل!

به گزارش ایلنا، فوق ستاره آرژانتینی با هافبک ونزوئلا، در تونل ورزشگاه درگیر شد و هر دو توسط هم‌تیمی‌های خود جدا شدند. چهارم سپتامبر 2025 روزی به یاد ماندنی برای لیونل مسی بود که آخرین بازی رسمی خود را با تیم ملی آرژانتین در خاک این کشور انجام داد. با این حال، شدت احساسات باعث درگیری با توماس رینکن، بازیکن ونزوئلا، در تونل منتهی به رختکن‌های ورزشگاه مونومنتال شد.

فوق ستاره آرژانتینی منتظر رینکن ماند، به او اعتراض کرد و در نهایت توسط هم‌تیمی‌هایشان از هم جدا شدند. این درگیری به مرحله جدی‌تری نرسید و مسی توانست از شبی جادویی لذت ببرد که در آن دو گل از سه گل پیروزی پرگل آرژانتین را به ثمر رساند.

ماجرا این بود که پیرو مازا، داور شیلیایی، سوت پایان نیمه اول را زد و بازیکنان تحت هدایت لیونل اسکالونی با برتری حداقلی ناشی از گل زیبای مسی به سمت رختکن رفتند اما مسی در انتهای صف ماند و منتظر رینکن شد.

وقتی بازیکن سابق یوونتوس وارد شد، کاپیتان آرژانتین به خاطر عملکرد او در یک صحنه بازی اعتراض کرد و ضربه کوچکی به او زد. با متوجه شدن این وضعیت، بازیکنان و کارکنان آرژانتین و ونزوئلا سعی کردند آنها را از هم جدا کنند تا درگیری تشدید نشود.

سالومون روندون بین آنها قرار گرفت و با چند کلمه، مسی را آرام کرد. سپس خوزه کابررو، داور چهارم و کلودیو اوروتیا، یکی از کمک‌داوران، برای آرام کردن اوضاع وارد شدند.

